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14 de mayo de 2026 - 19:20
Deporte.

Autoridades nacionales visitaron la pista sintética de atletismo en la Ciudad Deportiva de Alto Comedero

Autoridades realizaron una visita a la nueva pista sintética de atletismo que se construye en la Ciudad Deportiva de Alto Comedero.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Pistasintética de atletismo en la Ciudad Deportiva de Alto Comedero

Pista sintética de atletismo en la Ciudad Deportiva de Alto Comedero

Se realizó una visita técnica evaluativa a la pista sintética de atletismo qué se está construyendo en la Ciudad Deportiva de Alto Comedero. Estuvo presente Omar da Silva, jefe Nacional de Desarrollo Atlético de la Confederación Argentina de Atletismo, la Presidenta de la Federación Jujeña de Atletismo, Graciela Corradini y el gobernador Carlos Sadir.

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Graciela Corradini dijo que la pista, de 400 metros de ocho andariveles y derechas, significa un gran paso para el atletismo jujeño. “Cumplir un sueño de muchos, dijo y agregó que con la pista los atletas jujeños podrán entrenar.

Pista sintética de atletismo en la Ciudad Deportiva de Alto Comedero
Pista sintética de atletismo en la Ciudad Deportiva de Alto Comedero

Pista sintética de atletismo en la Ciudad Deportiva de Alto Comedero

Pista sintética de atletismo en la Ciudad Deportiva de Alto Comedero
Pista sintética de atletismo en la Ciudad Deportiva de Alto Comedero

Pista sintética de atletismo en la Ciudad Deportiva de Alto Comedero

Afirmó que “se van a poder hacer torneos tanto nacionales como internacionales, hasta de nivel sudamericano”, y subrayó que así “poder traer gente, ya que tener una pista de nivel donde las marcas puedan ser homologadas”.

“Esta pista es muy importante”

Carlos Sadir resaltó la obra que ayudará a mejorar el atletismo jujeño. “Todo esto va a ser un sector enorme para el deporte de toda la provincia y de la región, porque esta pista la verdad que a nivel regional también es muy importante”.

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Pista sintética de atletismo en la Ciudad Deportiva de Alto Comedero
Pista sintética de atletismo en la Ciudad Deportiva de Alto Comedero

Pista sintética de atletismo en la Ciudad Deportiva de Alto Comedero

“Ahora estamos en la contratación de las empresas para terminarla, y el estadio está avanzando”, y dijo que recibieron sugerencias para hacer algunas modificaciones y “mejorar y para que después se pueda utilizar de mejor manera”.

“Inserta al atletismo de Jujuy dentro del ámbito nacional”

Omar Da Silva aseguró que vine en el 2023 y “ver los avances que ha tenido la pista, me pone muy contento. Tenemos la gran posibilidad de tener una pista de ocho andariveles en su totalidad a un paso de concretarse y es un motivo de alegría”.

Pista sintética de atletismo en la Ciudad Deportiva de Alto Comedero
Pista sintética de atletismo en la Ciudad Deportiva de Alto Comedero

Pista sintética de atletismo en la Ciudad Deportiva de Alto Comedero

Pista sintética de atletismo en la Ciudad Deportiva de Alto Comedero
Pista sintética de atletismo en la Ciudad Deportiva de Alto Comedero

Pista sintética de atletismo en la Ciudad Deportiva de Alto Comedero

“Sería una pista única del norte argentino. Va a ser un motivo de orgullo para todos los jujeños, porque detrás de una pista hay muchas esperanzas”, y dijo que la estructura “inserta al atletismo de Jujuy dentro del ámbito nacional para eventos nacionales y hasta en el futuro, eventos internacionales”.

Embed - PISTA DE ATLETISMO EN JUJUY

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