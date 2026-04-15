miércoles 15 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de abril de 2026 - 19:59
Deportes.

Resultados de los jujeños en el Torneo Regional NOA de atletismo en Salta

Atletas jujeños compitieron en el Torneo Regional NOA de atletismo desarrollado en Salta con deportistas de la región.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Resultadosde Jujuy en el Torneo Regional NOA de atletismo en Salta

Resultados de Jujuy en el Torneo Regional NOA de atletismo en Salta

Se realizó el Torneo Regional NOA Salta 2026 de atletismo, que reunió a más de 300 deportistas en la pista del Legado Güemes. Una nutrida delegación en la Federación Jujeña de Atletismo estuvo presente con buenos resultados.

Lee además
Agustín Padilla y Matías Aramayo en Nacionales de atletismo 
Competitivos.

Dos jujeños destacados en los nacionales de atletismo
Todas las medallas de Jujuy en los Juegos Evita
Alegría.

La natación y el atletismo le dieron las primeras medallas a Jujuy en los Juegos Evita

El evento contó con la presencia de atletas de nuestra provincia, Salta, Tucumán, Santiago del Estero. La delegación jujeña logró buenos resultados individuales, y además el segundo puesto por equipos en mujeres y el tercer lugar en varones.

Resultados de Jujuy en el Torneo Regional NOA de atletismo en Salta
Resultados de Jujuy en el Torneo Regional NOA de atletismo en Salta

Resultados de Jujuy en el Torneo Regional NOA de atletismo en Salta

Atletismo en Salta: qué categorías participaron

Participaron atletas de la categoría U8, U10, U12, U14, U16, U18 y U20, en la competencia organizada por la Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Salta Deportes. Participaron más de 300 deportistas de toda la región.

Resultados de Jujuy en el Torneo Regional NOA de atletismo en Salta
Resultados de Jujuy en el Torneo Regional NOA de atletismo en Salta

Resultados de Jujuy en el Torneo Regional NOA de atletismo en Salta

Adrián Gaspar en Bolivia

Jujuy tendrá representación en el Campeonato Sudamericano de Carreras de Montaña con Adrián Gaspar, quien correrá en la categoría Short Trail 42K, una competencia internacional que reunirá a destacados corredores de la región en Bolivia.

Gaspar competirá en la categoría Short Trail 42K en el evento que se desarrollará en Sumaipata del 16 al 19 de este mes. La participación del deportista representa una nueva presencia jujeña en una cita de nivel sudamericano, en una disciplina que viene creciendo de manera sostenida en los últimos años.

Adrián Gaspar en el Campeonato Nacional de Short Trail
Adri&aacute;n Gaspar&nbsp; (Archivo)

Adrián Gaspar (Archivo)

La presencia de Adrián Gaspar en este campeonato no solo marca un desafío deportivo personal, sino también una oportunidad para representar a Jujuy en una prueba de exigencia, en un escenario que convocará a corredores de distintos países.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dos jujeños destacados en los nacionales de atletismo

La natación y el atletismo le dieron las primeras medallas a Jujuy en los Juegos Evita

Atletismo jujeño en alza: récord de chicos en la pista y un ledesmense rumbo al Sudamericano Escolar

Atletismo: Adrián Gaspar fue elegido como el atleta del año 2025

De escapar de la guerra a ganarse el corazón de Jujuy: la historia del basquetbolista Andriy Grytsak

Lo que se lee ahora
Conocemos un poco más de  Andriy Grytsak. (Fotos: Li Gareca) video
Deportes.

De escapar de la guerra a ganarse el corazón de Jujuy: la historia del basquetbolista Andriy Grytsak

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Bono extraordinario por el Día del Trabajador. video
Jujuy.

Este viernes 17 de abril pagarán el bono por el Día del Trabajador en Jujuy

Cinco siniestros viales en la mañana jujeña: choques, derrapes y demoras en distintos puntos de la Capital video
Jujuy.

Cinco choques en una mañana en Jujuy: uno por uno, dónde fueron y qué pasó

Buscan a un adolescente en Jujuy
Jujuy.

Buscan a un adolescente en Jujuy

Alimentos (foto ilustrativa).
País.

Cuáles fueron los alimentos que más aumentaron en marzo

Intento de femicidio en Perico: se conoció cómo está actualmente la víctima
Policiales.

Intento de femicidio en Perico: se conoció cómo está actualmente la víctima

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel