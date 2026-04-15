Resultados de los jujeños en el Torneo Regional NOA de atletismo en Salta

Resultados de Jujuy en el Torneo Regional NOA de atletismo en Salta

Se realizó el Torneo Regional NOA Salta 2026 de atletismo , que reunió a más de 300 deportistas en la pista del Legado Güemes . Una nutrida delegación en la Federación Jujeña de Atletismo estuvo presente con buenos resultados.

Alegría. La natación y el atletismo le dieron las primeras medallas a Jujuy en los Juegos Evita

El evento contó con la presencia de atletas de nuestra provincia, Salta, Tucumán, Santiago del Estero . La delegación jujeña logró buenos resultados individuales, y además el segundo puesto por equipos en mujeres y el tercer lugar en varones.

Resultados de Jujuy en el Torneo Regional NOA de atletismo en Salta

Resultados de Jujuy en el Torneo Regional NOA de atletismo en Salta

Atletismo en Salta: qué categorías participaron

Participaron atletas de la categoría U8, U10, U12, U14, U16, U18 y U20, en la competencia organizada por la Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Salta Deportes. Participaron más de 300 deportistas de toda la región.

Resultados de Jujuy en el Torneo Regional NOA de atletismo en Salta Resultados de Jujuy en el Torneo Regional NOA de atletismo en Salta

Adrián Gaspar en Bolivia

Jujuy tendrá representación en el Campeonato Sudamericano de Carreras de Montaña con Adrián Gaspar, quien correrá en la categoría Short Trail 42K, una competencia internacional que reunirá a destacados corredores de la región en Bolivia.

Gaspar competirá en la categoría Short Trail 42K en el evento que se desarrollará en Sumaipata del 16 al 19 de este mes. La participación del deportista representa una nueva presencia jujeña en una cita de nivel sudamericano, en una disciplina que viene creciendo de manera sostenida en los últimos años.

Adrián Gaspar en el Campeonato Nacional de Short Trail Adrián Gaspar (Archivo)

La presencia de Adrián Gaspar en este campeonato no solo marca un desafío deportivo personal, sino también una oportunidad para representar a Jujuy en una prueba de exigencia, en un escenario que convocará a corredores de distintos países.