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4 de junio de 2026 - 09:21
Deportes.

Jujuy recibirá el Ironman, una de las competencias más importantes del mundo

La competencia internacional Ironman se realizará el 21 de febrero de 2027 y reunirá a atletas de distintos países.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
El Ironman llega a Jujuy.

El Ironman llega a Jujuy.

Jujuy se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. El 21 de febrero de 2027, la provincia será sede por primera vez del Ironman 51.50, una de las franquicias más reconocidas del triatlón internacional, que convocará a competidores de diferentes países y pondrá a la provincia en la vidriera global del deporte.

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Martín Anton, director del Ironman, explicó que el nombre 51/50 hace referencia a la distancia total que recorrerán los participantes durante la prueba. “Tenemos todas las expectativas puestas en Jujuy para recibir a la franquicia Ironman. El 51/50 refleja la cantidad de kilómetros que el atleta va a desarrollar durante el evento”, señaló.

El circuito incluirá 1.500 metros de natación en el dique La Ciénaga, 40 kilómetros de ciclismo sobre la Ruta Nacional 9 y 10 kilómetros de pedestrismo por las calles de San Salvador de Jujuy.

Embed - Ironman llega a Jujuy por primera vez

Un recorrido que mostrará los paisajes jujeños

Según detalló Anton, el trazado conectará distintos puntos estratégicos de la provincia. La etapa de ciclismo unirá La Ciénaga con Los Alisos y atravesará la ciudad de El Carmen antes de llegar a la capital jujeña.

“Jujuy tiene mucha belleza para mostrar. Hace años que queríamos venir y esta vez se pudo dar. No solo traemos un deporte, también acercamos turistas. Esto generará desarrollo económico para la provincia”, afirmó.

El organizador destacó además que la competencia tendrá una importante presencia internacional. “Participarán atletas de todo el mundo. Ironman tiene más de 180 pruebas en el planeta y 39 se desarrollan en Latinoamérica. Jujuy ahora forma parte de ese circuito”, expresó.

Anton también remarcó el crecimiento del nivel competitivo argentino dentro de la disciplina. “Argentina tiene muy buenos atletas. Una argentina ganó recientemente una prueba en Brasil y contamos con una cartera de deportistas que eleva mucho el nivel del 51.50”, sostuvo.

Ironman
El Ironman llega a Jujuy.

El Ironman llega a Jujuy.

La evaluación internacional que eligió a Jujuy

Por su parte, Rubén Sciutto, socio gerente de Ironman, indicó que la elección de la provincia fue resultado de un proceso de evaluación realizado por especialistas internacionales. “El 21 de febrero se lanzará por primera vez el Ironman 51/50 en el norte argentino. Jujuy reúne las características que se necesitan para este tipo de eventos”, señaló.

Sciutto explicó que representantes de la organización provenientes de Estados Unidos recorrieron los escenarios previstos para la competencia y dieron el visto bueno al proyecto. “Vinieron a evaluar la propuesta y les gustó mucho. Puede atraer una gran cantidad de visitantes y ofrecer una visualización mundial para la provincia”, indicó.

También destacó las condiciones naturales del lugar elegido para la etapa acuática. “El agua está muy apta y es un lugar hermoso. Esperamos atletas de distintas partes del mundo y también que muchos jujeños tengan la posibilidad de correrlo”, agregó.

Ironman
El Ironman llega a Jujuy.

El Ironman llega a Jujuy.

El impacto deportivo y turístico para la provincia

El secretario de Deportes de Jujuy, Luis Calvetti, consideró que la llegada del Ironman representa uno de los hitos más importantes dentro del calendario deportivo provincial. “Es la frutilla del postre después de mucho trabajo realizado durante todo el año. Este Ironman llega acompañado de muchas políticas deportivas”, manifestó.

El funcionario destacó que la designación de Jujuy fue consecuencia de gestiones sostenidas entre organismos provinciales y la organización internacional. “Ironman nos eligió. Es una marca de primer nivel mundial y detrás de esto existe un enorme trabajo de todo el equipo y de distintos organismos”, expresó.

Calvetti remarcó además que la competencia demandará una importante logística para cumplir con las exigencias internacionales de la franquicia. “Los estándares son muy altos y tenemos que trabajar para cumplir todos los procedimientos. Vamos a estar a la altura”, aseguró.

Desde la organización estiman una importante afluencia de competidores, acompañantes y turistas, lo que generará movimiento en distintos sectores vinculados al alojamiento, la gastronomía y los servicios durante los días previos y posteriores al evento.

La prueba incluirá 1.500 metros de natación en el dique La Ciénaga, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie, convirtiéndose en una de las competencias de resistencia más relevantes que tendrá Jujuy durante 2027.

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