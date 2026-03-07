Qué es el "Escudo de las Américas" y qué países integran la nueva alianza regional
La iniciativa impulsada por Donald Trump propone una alianza de seguridad entre varios países del continente para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado. El proyecto contempla intercambio de inteligencia, operativos conjuntos y cooperación regional frente a amenazas transnacionales.
El proyecto plantea la creación de una red de cooperación entre países del continente para enfrentar delitos complejos que atraviesan fronteras. La iniciativa contempla el intercambio de información estratégica entre gobiernos, la coordinación de operativos y la posibilidad de asistencia entre Estados ante amenazas vinculadas al crimen organizado.
El foco principal está puesto en combatir a los cárteles del narcotráfico, pero también en enfrentar otros delitos como el tráfico de armas, la trata de personas y las redes criminales transnacionales.
Los países que participan de "El escudo de las Américas"
Entre los países que forman parte de la iniciativa se encuentran Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Chile. Los gobiernos que participan manifestaron su intención de fortalecer el trabajo conjunto frente a organizaciones criminales que operan en varios territorios.
La alianza busca crear una coalición anticárteles, que permita a los países coordinar operativos y solicitar apoyo entre los miembros cuando se detecten actividades vinculadas al narcotráfico u otras redes delictivas.
Las ausencias en la alianza
La iniciativa también generó debate en la región porque algunos países clave de América Latina no participan, entre ellos México, Brasil y Colombia.
Analistas señalan que la ausencia de estas naciones, que tienen un peso político y económico importante en la región, refleja diferencias políticas y estratégicas en torno al proyecto impulsado por Washington.
De esta manera, el Escudo de las Américas busca consolidar una red de cooperación regional para enfrentar delitos complejos y reforzar la coordinación en materia de seguridad entre varios países del continente.