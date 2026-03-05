Javier Milei le tomó juramento a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia

El presidente Javier Milei encabezó este jueves en el Salón Blanco de la Casa Rosada la jura de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia de la Nación. El funcionario reemplaza a Mariano Cúneo Libarona , quien dejó el cargo tras la decisión del Gobierno nacional.

Política. Quién es Juan Bautista Mahiques: el nuevo ministro de Justicia de la Argentina

El acto se realizó al mediodía y fue breve. Allí estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , el jefe de Gabinete Manuel Adorni y varios ministros, además de asesores cercanos al mandatario. Sin embargo, hubo escasa presencia de figuras del Poder Judicial.

La designación de Juan Bautista Mahiques quedó oficializada a través del Decreto 133/2026 , publicado en el Boletín Oficial. La normativa también formalizó la llegada de Santiago Viola como viceministro de Justicia.

image Juan Bautista Mahiques.

El nuevo ministro llega al cargo tras desempeñarse como Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora tendrá a su cargo una cartera clave dentro del Gobierno nacional y participará en decisiones vinculadas al funcionamiento del sistema judicial.

Un acto breve en la Casa Rosada

La ceremonia duró poco más de cinco minutos y contó con la presencia de familiares del flamante ministro. Entre ellos se encontraba su padre, Carlos “Coco” Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal.

Tras el acto, el presidente Javier Milei saludó a los integrantes del Gabinete y mantuvo una breve reunión con el nuevo ministro antes de continuar con su agenda oficial.

El cambio en la conducción del Ministerio de Justicia también implica modificaciones en la representación del Poder Ejecutivo dentro del Consejo de la Magistratura, mientras el Gobierno analiza futuras designaciones en el ámbito judicial.