jueves 05 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de marzo de 2026 - 15:20
País.

Javier Milei le tomó juramento a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia

La ceremonia contó con la presencia del Gabinete nacional y escasa participación de referentes del Poder Judicial.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Juan Bautista Mahiques.
Juan Bautista Mahiques.
Lee además
El Gobierno reformará el Código Penal para que los delitos sexuales no prescriban.
Política.

Juan Bautista Mahiques asume como nuevo ministro de Justicia tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona
quien es juan bautista mahiques: el nuevo ministro de justicia de la argentina
Política.

Quién es Juan Bautista Mahiques: el nuevo ministro de Justicia de la Argentina

El acto se realizó al mediodía y fue breve. Allí estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y varios ministros, además de asesores cercanos al mandatario. Sin embargo, hubo escasa presencia de figuras del Poder Judicial.

image
Juan Bautista Mahiques.

Juan Bautista Mahiques.

El nuevo ministro llega al cargo tras desempeñarse como Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora tendrá a su cargo una cartera clave dentro del Gobierno nacional y participará en decisiones vinculadas al funcionamiento del sistema judicial.

Un acto breve en la Casa Rosada

La ceremonia duró poco más de cinco minutos y contó con la presencia de familiares del flamante ministro. Entre ellos se encontraba su padre, Carlos “Coco” Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal.

Tras el acto, el presidente Javier Milei saludó a los integrantes del Gabinete y mantuvo una breve reunión con el nuevo ministro antes de continuar con su agenda oficial.

El cambio en la conducción del Ministerio de Justicia también implica modificaciones en la representación del Poder Ejecutivo dentro del Consejo de la Magistratura, mientras el Gobierno analiza futuras designaciones en el ámbito judicial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Juan Bautista Mahiques asume como nuevo ministro de Justicia tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona

Quién es Juan Bautista Mahiques: el nuevo ministro de Justicia de la Argentina

FMI advierte que la guerra en Medio Oriente dañará la economía global

Luis Caputo anunció la reactivación de una represa en Santa Cruz con financiamiento chino

Faustino Oro perdió su última partida y quedó a un paso de ser el gran maestro más joven en la historia

Lo que se lee ahora
ANSES actualiza el calendario AUH en marzo 2026
Servicios.

ANSES marzo 2026: nuevos montos de AUH, AUE y asignaciones familiares

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Inscripciones de la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral video
Educación.

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado
Policiales.

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado

Gripe 2026: comienza la campaña desde el Ministerio de Salud.
Salud.

Llegan las vacunas antigripales a Jujuy: cuánto costará cada dosis

Comunicado del Gobierno de Jujuy sobre el petitorio de familiares y personal retirado
Seguridad.

Comunicado del Gobierno de Jujuy sobre el petitorio de familiares y personal retirado

Familiares de policías y retirados de la fuerza marcharon en Jujuy por reclamos salariales
Protesta.

Familiares de policías y retirados de la fuerza marcharon en Jujuy por reclamos salariales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel