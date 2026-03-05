jueves 05 de marzo de 2026

5 de marzo de 2026 - 11:57
Energía.

Luis Caputo anunció la reactivación de una represa en Santa Cruz con financiamiento chino

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves la reactivación de las obras para la construcción de una de las represas de Santa Cruz.

Por  Judith Girón
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la reactivación de las obras de una de las represas hidroeléctricas en la provincia de Santa Cruz, financiadas por China y paralizadas desde noviembre de 2023. La decisión se concretó luego de la firma de una adenda al contrato original entre la empresa estatal a cargo del proyecto y la unión transitoria de empresas encargadas de la construcción.

El reinicio de los trabajos se concentrará inicialmente en la represa Jorge Cepernic Hydroelectric Dam, también conocida como La Barrancosa, que era la que registraba mayor avance antes de la suspensión de las obras. El proyecto forma parte del complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz, considerado estratégico para el sistema energético nacional.

Según explicó el funcionario, el acuerdo fue posible luego de destrabar un desembolso de 150 millones de dólares enviado por bancos chinos en enero, fondos necesarios para retomar las tareas. El convenio fue firmado entre la empresa estatal Enarsa y la UTE constructora integrada por la firma china China Gezhouba Group y las compañías argentinas Eling Energía y Hidrocuyo.

Desde la Secretaría de Energía indicaron que para completar las dos represas previstas en el proyecto todavía se necesitarán unos 5000 millones de dólares de inversión. Las obras fueron licitadas en 2013 y originalmente debían finalizar en 2023, pero diversos incumplimientos contractuales, reclamos por actualización de precios y conflictos financieros provocaron su paralización.

Reactivación de una represa en Santa Cruz: detalles del proyecto

Caputo estimó que los trabajos podrían concluir en 2030, momento en el que la central hidroeléctrica aportaría alrededor de 1860 GWh al sistema interconectado nacional, fortaleciendo la matriz energética del país.

Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, celebró la firma del acuerdo y destacó el impacto que tendrá la reactivación en el empleo local. Según detalló, unos 150 operarios ya están en condiciones de retomar las tareas, aunque antes de la paralización el proyecto llegó a contar con más de 3000 trabajadores entre técnicos y obreros.

Las autoridades prevén que las obras avancen de manera gradual en los próximos meses debido a las condiciones climáticas de la región, con una reactivación más intensa una vez finalizado el invierno. En ese momento, el proyecto podría emplear a cerca de 1800 trabajadores.

