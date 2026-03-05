jueves 05 de marzo de 2026

5 de marzo de 2026 - 08:59
Cronograma.

Anses: cuándo cobro en marzo 2026: jubilados, pensionados y ayuda escolar

La Administración Nacional de la Seguridad Social - ANSES- publicó el calendario oficial que determina las fechas de pago

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de Anses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos de marzo 2026 para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales. El esquema fija las fechas según terminación de DNI y aplica un incremento del 2,88% por movilidad. La medida rige en todo el país y alcanza a beneficiarios del sistema previsional nacional.

El anuncio define cuánto cobra cada grupo, cuándo percibe el haber y qué prestaciones reciben actualización. El ajuste toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor de enero, en línea con la normativa vigente.

A su vez, la Ayuda Escolar Anual 2026 (incluido el refuerzo extraordinario) que se abonará en marzo de 2026, junto con el pago regular de la asignación correspondiente a las Asignaciones Familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH), medida dispuesta por decreto 115/2026.

El procedimiento para cobrar la Ayuda Escolar Anual.

Nuevos montos para jubilaciones y pensiones

Desde marzo, la jubilación mínima queda en $439.600,88. Ese monto incluye el haber actualizado de $369.600,88 más un bono extraordinario de $70.000. El haber máximo se fija en $2.487.063,30.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) pasan a $328.720,62. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $365.680,70.

El incremento impacta también en asignaciones familiares vinculadas al sistema previsional.

jubilaciones
Paro de la CGT: ANSES paga jubilaciones y AUH este jueves 19 de febrero

Paro de la CGT: ANSES paga jubilaciones y AUH este jueves 19 de febrero

Fechas de cobro para haberes mínimos

Quienes perciben jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cobran según este cronograma:

  • DNI terminados en 0: 9 de marzo
  • DNI terminados en 1: 10 de marzo
  • DNI terminados en 2: 11 de marzo
  • DNI terminados en 3: 12 de marzo
  • DNI terminados en 4: 13 de marzo
  • DNI terminados en 5: 16 de marzo
  • DNI terminados en 6: 17 de marzo
  • DNI terminados en 7: 18 de marzo
  • DNI terminados en 8: 19 de marzo
  • DNI terminados en 9: 20 de marzo

El pago se acredita en la cuenta bancaria habitual de cada beneficiario.

Cronograma para haberes superiores al mínimo

Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo cobran en estas fechas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

El esquema mantiene la división por grupos de DNI para ordenar la liquidación en todo el país.

Pago de Pensiones No Contributivas

Los titulares de PNC perciben sus haberes en las siguientes fechas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Cada monto incluye el aumento del 2,88% dispuesto por movilidad.

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Asignaciones y otras prestaciones

La Asignación Familiar por Cónyuge para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) registra la misma actualización.

Las Asignaciones Familiares de PNC se pagan entre el 10 de marzo y el 10 de abril, sin importar la terminación del DNI dentro de ese período. Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, junto con la Asignación por Maternidad, siguen el mismo calendario extendido.

El ajuste surge de la fórmula de movilidad vigente, establecida por el Decreto 274/2024, que actualiza prestaciones sociales en función de la inflación con dos meses de diferencia.

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones pueden consultar dónde y cuándo cobran según el calendario mensual. Para hacerlo deben:

  • Ingresar a la página oficial de la Anses.
  • Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL.
  • Hacer clic en el botón “Consulta”.

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro, desde el primer día hasta el último habilitado para percibir la prestación.

