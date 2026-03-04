Netflix lanzó el tráiler de la película de Peaky Blinders y confirmó la fecha de estreno

La plataforma Netflix presentó el tráiler oficial de Peaky Blinders: The Immortal Man , la película que continuará el universo de la aclamada serie Peaky Blinders , y confirmó su fecha de estreno para marzo de 2026.

El film tendrá un estreno limitado en salas este 6 de marzo de 2026 y desembarcará en la plataforma el 20 de marzo , apostando a un esquema de doble ventana que combina la experiencia cinematográfica con el alcance global del streaming.

La historia retomará el recorrido de Tommy Shelby, interpretado nuevamente por Cillian Murphy, en un contexto marcado por la Segunda Guerra Mundial. El adelanto muestra un clima oscuro y bélico, con un Shelby enfrentado a nuevos enemigos y a los fantasmas de su propio pasado.

El proyecto cuenta con guion de Steven Knight, creador de la serie original, y dirección de Tom Harper. Además de Murphy, el elenco suma figuras como Rebecca Ferguson, Barry Keoghan y Tim Roth, ampliando el universo narrativo que convirtió a la ficción en un fenómeno internacional.

La serie, que comenzó en 2013 y se consolidó como una de las producciones británicas más influyentes de la última década, había cerrado su sexta temporada dejando abierta la posibilidad de una continuación en la pantalla grande. La confirmación de la película no solo responde a esa expectativa, sino que busca ofrecer un nuevo capítulo —y posible cierre— para la saga de la familia Shelby.

Con el tráiler ya disponible y la fecha oficial confirmada, la cuenta regresiva para el regreso de los Peaky Blinders quedó oficialmente en marcha.

El rodaje de El hombre inmortal ha trascendido lo puramente cinematográfico. Los detalles sobre la película de "Peaky Blinders".

Sinopsis

Birmingham, 1940. Mientras la Segunda Guerra Mundial desgarra Europa, Tommy Shelby regresa de un exilio autoimpuesto para enfrentarse al desafío más devastador de su vida. Con el futuro de su familia —y del país— en juego, Tommy debe plantar cara a sus propios demonios y decidir si afronta su legado o lo reduce a cenizas. Por orden de los Peaky Blinders…

Cillian Murphy, actor galardonado en los Óscar, vuelve a encarnar al famoso Tommy Shelby en este excepcional largometraje dirigido por Tom Harper y escrito por Steven Knight.

El reparto también incluye a Rebecca Ferguson (Dune, Una casa llena de dinamita) y a Tim Roth, nominado en los Óscar (Reservoir Dogs, Los odiosos ocho), así como a Sophie Rundle (After the Flood, Gentleman Jack), junto con Oscar Barry Keoghan, también nominado en los Óscar (Saltburn, Almas en pena de Inisherin), y Stephen Graham (Adolescencia, Mil golpes), premiado en los Emmy.