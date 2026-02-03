martes 03 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de febrero de 2026 - 10:08
Streaming.

¿Cómo se llama la serie de la China Suárez?

Se estrenó en noviembre del año pasado en la plataforma de Disney, y llegó a estar entre las producciones más vistas. Anoche debutó en el Trece.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Disney + estrenó el 19 de noviembre de 2025 la serie protagonizada por la China Suárez.

Disney + estrenó el 19 de noviembre de 2025 la serie protagonizada por la China Suárez.

El 19 de noviembre del año pasado, Disney+ lanzó una nueva ficción encabezada por la China Suárez que rápidamente se convirtió en uno de los títulos más vistos de la plataforma. Bajo el nombre Hija del Fuego: la venganza de la bastarda, la serie propone un thriller romántico situado en la Patagonia.

Lee además
La aclaración de la China Suárez en medio de los rumores que vincularon a Icardi con River.
Declaraciones.

La China Suárez se refirió a los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River
con dos medallas en natacion, rufina emociono a la china suarez: que orgullo
Orgullo.

Con dos medallas en natación, Rufina emocionó a la China Suárez: "Qué orgullo"

La historia, que ayer debutó en la pantalla del Trece, sigue el camino de una mujer que vuelve a su lugar de origen decidida a ajustar cuentas con su pasado. A apenas cuatro días de su lanzamiento, la ficción ya se había instalado en lo más alto del Top 10 en la Argentina y alcanzó el sexto lugar en el ranking global, tal como la propia actriz celebró en sus redes.

Un thriller romántico ambientado en la Patagonia que cuenta la historia de una mujer que regresa a su pueblo natal en busca de venganza.

Felicitaciones a mis compañeros, al equipo soñado. Felicitaciones, Leandro Calderone, mi autor favorito”, escribió la China Suárez en una publicación de Instagram donde destacó el logro alcanzado. En la clasificación internacional, la serie aparece por debajo de otros títulos de gran popularidad como Grey’s Anatomy, Modern Family y Bluey.

De qué se trata “Hija del Fuego, la venganza de la bastarda”, la serie de la China Suárez

Hija del fuego: la venganza de la bastarda se inscribe dentro del drama con elementos de suspenso y centra su relato en Letizia (China Suárez), una mujer que vuelve a Villa Los Cóndores, en plena Patagonia, ocultando quién es en realidad y movida por un solo objetivo: ajustar cuentas con los responsables del asesinato de su madre, ocurrido cuando ella era apenas una niña.

Embed

Bajo la fachada de un posible casamiento con un influyente empresario de la zona, comenzará a generar curiosidad entre los vecinos, ajenos a sus verdaderas intenciones. A medida que se infiltra en los círculos de poder, irán saliendo a la luz secretos, traiciones y lazos peligrosos que conectan con su pasado oculto.

La serie Hija del Fuego es la más vista de los títulos argentinos en Disney +.

La serie refleja los paisajes únicos de la Patagonia

A lo largo de sus 22 capítulos de media hora, la ficción combina paisajes impactantes de la Patagonia, vínculos pasionales y una trama de revancha que sostiene la tensión.

Con guion de Leandro Calderone y dirección a cargo de Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez, la serie reúne a un elenco destacado integrado por Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido y Jerónimo Bosia, entre otros nombres reconocidos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La China Suárez se refirió a los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River

Con dos medallas en natación, Rufina emocionó a la China Suárez: "Qué orgullo"

El duelo de la noche entre Wanda Nara y la China Suárez: ¿Quién se quedó con el rating?

Serie de Harry Potter: el actor Nick Frost reveló cómo se transformó físicamente para ser Hagrid

En qué celulares dejará funcionar WhatsApp a partir de febrero

Las más leídas

Wara Calpanchay. video
Música.

Wara Calpanchay ganó el premio Revelación en Cosquín 2026

Alerta del FBI permitió frenar una masacre planificada por menores de edad en escuelas de Buenos Aires y Jujuy
Violencia.

Mensajes de odio y simbología nazi: una masacre frustrada en escuelas de Jujuy y Buenos Aires

Imagen ilustrativa.
Jujuy.

Una mujer apuñaló a su pareja en pleno boliche y terminó detenida

Choque RP 1 - Palpalá - imagen ilustrativa Todojujuy video
Palpalá.

Una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo en Palpalá

El Paso de Jama permanece cerrado por hielo sobre la ruta
Ahora.

El Paso de Jama permanece cerrado por hielo sobre la ruta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel