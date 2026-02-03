¿Cómo se llama la serie de la China Suárez?

Disney + estrenó el 19 de noviembre de 2025 la serie protagonizada por la China Suárez.

El 19 de noviembre del año pasado, Disney+ lanzó una nueva ficción encabezada por la China Suárez que rápidamente se convirtió en uno de los títulos más vistos de la plataforma. Bajo el nombre Hija del Fuego: la venganza de la bastarda, la serie propone un thriller romántico situado en la Patagonia.

La historia, que ayer debutó en la pantalla del Trece, sigue el camino de una mujer que vuelve a su lugar de origen decidida a ajustar cuentas con su pasado. A apenas cuatro días de su lanzamiento, la ficción ya se había instalado en lo más alto del Top 10 en la Argentina y alcanzó el sexto lugar en el ranking global, tal como la propia actriz celebró en sus redes.

Un thriller romántico ambientado en la Patagonia que cuenta la historia de una mujer que regresa a su pueblo natal en busca de venganza. “Felicitaciones a mis compañeros, al equipo soñado. Felicitaciones, Leandro Calderone, mi autor favorito”, escribió la China Suárez en una publicación de Instagram donde destacó el logro alcanzado. En la clasificación internacional, la serie aparece por debajo de otros títulos de gran popularidad como Grey’s Anatomy, Modern Family y Bluey.

De qué se trata “Hija del Fuego, la venganza de la bastarda”, la serie de la China Suárez Hija del fuego: la venganza de la bastarda se inscribe dentro del drama con elementos de suspenso y centra su relato en Letizia (China Suárez), una mujer que vuelve a Villa Los Cóndores, en plena Patagonia, ocultando quién es en realidad y movida por un solo objetivo: ajustar cuentas con los responsables del asesinato de su madre, ocurrido cuando ella era apenas una niña.

Embed Bajo la fachada de un posible casamiento con un influyente empresario de la zona, comenzará a generar curiosidad entre los vecinos, ajenos a sus verdaderas intenciones. A medida que se infiltra en los círculos de poder, irán saliendo a la luz secretos, traiciones y lazos peligrosos que conectan con su pasado oculto. La serie Hija del Fuego es la más vista de los títulos argentinos en Disney +. La serie refleja los paisajes únicos de la Patagonia A lo largo de sus 22 capítulos de media hora, la ficción combina paisajes impactantes de la Patagonia, vínculos pasionales y una trama de revancha que sostiene la tensión. Con guion de Leandro Calderone y dirección a cargo de Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez, la serie reúne a un elenco destacado integrado por Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido y Jerónimo Bosia, entre otros nombres reconocidos.

