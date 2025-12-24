miércoles 24 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de diciembre de 2025 - 12:40
Declaraciones.

La China Suárez se refirió a los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River

Aunque los hinchas se ilusionaron con su posible llegada desde Galatasaray, la China Suárez aclaró la situación en redes y bajó las expectativas.

La aclaración de la China Suárez en medio de los rumores que vincularon a Icardi con River.

La aclaración de la China Suárez en medio de los rumores que vincularon a Icardi con River.

River volvió a tomar protagonismo en el mercado de pases al sumar a Fausto Vera y Aníbal Moreno antes de las fiestas. El club no planea detener su actividad, y en la víspera de Navidad se viralizaron en redes sociales los deseos de los fanáticos y los rumores sobre Mauro Icardi, lo que motivó una aclaración de su pareja, la China Suárez.

Lee además
Mauro Icardi, en el registro de deudores alimentarios de Argentina.
Escándalo.

Mauro Icardi fue inscripto como deudor alimentario por una deuda millonaria
¿se casan? la foto de la china suarez y mauro icardi que desperto rumores de compromiso
Farándula.

¿Se casan? La foto de la China Suárez y Mauro Icardi que despertó rumores de compromiso

Este martes se difundieron versiones que señalaban que el delantero estaba en negociaciones para sumarse al equipo de Núñez y que su pareja presionaba por un regreso a Argentina, algo que la China negó de manera tajante.

La China Suárez negó haber dado el visto bueno para que Mauro Icardi juegue en River Plate y desmintió influir en su carrera.

Qué dijo la China Suárez sobre el futuro de Icardi

“Que yo di el ok para qué? Jajaja, no me meto en la carrera de mi pareja, no soy su manager ni quiero serlo”, aclaró la actriz en sus redes sociales tras los rumores que la señalaban como quien había autorizado a Icardi a jugar en River.

“Yo estoy feliz en Turquía, no intenten desviar la atención de lo que realmente importa. Besos”, agregó Suárez, quien mantiene una relación con el delantero desde principios de este año.

Los rumores sobre la llegada de Mauro Icardi a River Plate crecieron tras un posteo en redes sociales del periodista Pablo Calvari.

Aun así, semanas atrás la actriz había expresado su ilusión de verlo con la camiseta de River: “Si viene a Argentina, viene a River y no hay discusión, ya está hablado. Si en algún momento viene, Boca prohibidísimo”, señaló en diálogo con Otro Día Perdido de Canal 13. Por su parte, el exjugador del Inter intentó minimizar el tema: “Yo soy de Newell’s así que no tengo nada que ver”.

El futuro de Icardi sigue siendo incierto, ya que su vínculo con el Galatasaray vence en junio próximo y aún no está claro si ambas partes desean prolongar su permanencia en Estambul.

China Suárez remarcó que está feliz viviendo en Turquía y no promueve un regreso de Icardi a la Argentina.

Durante su etapa en el club, aunque su nombre también apareció en los portales de espectáculos, el delantero mantuvo un rendimiento destacado cada vez que tuvo minutos dentro del campo.

Recientemente, se convirtió en el máximo goleador extranjero del equipo en la liga, con 60 tantos, superando los 59 del legendario Gheorghe Hagi. En total, Icardi acumula 70 goles y 22 asistencias en 110 encuentros con la camiseta del club turco.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mauro Icardi fue inscripto como deudor alimentario por una deuda millonaria

¿Se casan? La foto de la China Suárez y Mauro Icardi que despertó rumores de compromiso

River Plate y Marcelo Gallardo tienen a su primer refuerzo para el 2026

Gonzalo Gómez renovó en Gimnasia de Jujuy: "Vamos por la revancha"

Gimnasia de Jujuy es el campeón anual de la Liga Jujeña de Fútbol

Lo que se lee ahora
gonzalo gomez renovo en gimnasia de jujuy: vamos por la revancha video
Primera Nacional.

Gonzalo Gómez renovó en Gimnasia de Jujuy: "Vamos por la revancha"

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Cómo funcionarán los colectivos el 24 y 25 de diciembre en San Salvador de Jujuy
Servicios.

Cómo funcionarán los colectivos el 24 y 25 de diciembre en San Salvador de Jujuy

Cómo serán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Cambios.

Cómo funcionan los servicios municipales el 24, 25 y 26 de diciembre

Cronograma del bono de fin de año.
Atención.

Confirmaron cuándo se paga la primera cuota del bono de fin de año en Jujuy

Basílica San Francisco.
Atención.

Los horarios de misa para Nochebuena y Navidad en Jujuy

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los estatales en enero 2026
Importante.

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los estatales en enero 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel