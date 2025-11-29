¿Se casan? La foto de la China Suárez y Mauro Icardi que despertó rumores de compromiso

La China Suárez y Mauro Icardi sorprendieron a sus seguidores al publicar un posteo romántico en sus redes sociales para celebrar el primer aniversario de su relación.

La publicación conjunta con el delantero, decorada con corazones rojos, motivos navideños y cartas personalizadas, sumó algunos detalles que llamaron la atención: la pareja optó por cerrar los comentarios, algo poco habitual en sus interacciones públicas, y uno de los regalos alimentó los rumores de casamiento.

¿La China Suárez y Mauro Icardi se casan? Todo se conoció en el mediodía del sábado con una serie de imágenes cargadas de romanticismo. La actriz posó abrazando un enorme ramo de rosas rojas con forma de corazón. Sobre el mismo, descasaban una dedicatoria: “Feliz aniversario mi amor”, junto a un corazón y, un pequeño estuche que contenía el regalo en cuestión que generó grandes especulaciones.

regalo aniversario mauro icardi china suarez La China lució en primer plano un anillo que destacaba por su piedra preciosa montada sobre una banda metálica fina de color plateado. Su reacción de sorpresa en la previa y de felicidad en el post, podrían sugerir un compromiso romántico digno de una novela turca. Por ahora se trata solo de especulaciones, a la espera de una confirmación oficial de una pareja que eligió esta vez resguardarse de los comentarios.

El aniversario marca un año desde que la actriz y el futbolista del Galatasaray iniciaron su relación, el 29 de noviembre de 2024. Aunque la pareja hizo pública su historia recién el 9 de enero de 2025, su vínculo se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en el ámbito del espectáculo argentino, entre viajes, tribunales y rumores y bajo el análisis minucioso de las redes sociales y medios de comunicación. china suarez anillo

