La sorpresa de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo en el Día de los Enamorados

Lionel Messi celebró el Día de los Enamorados con un gesto romántico hacia Antonela Roccuzzo en su casa de Miami. El futbolista eligió un oso de peluche gigante y un ramo de rosas de distintos colores. Antonela mostró el regalo en redes sociales. El hecho ocurrió el 14 de febrero y generó miles de reacciones entre seguidores de la pareja.

Farándula. Las fotos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en vacaciones: el romántico posteo

La publicación se viralizó en pocas horas y sumó comentarios de fanáticos de Argentina y del exterior, atentos a cada detalle de la vida del capitán de la Selección.

La celebración tuvo lugar puertas adentro, lejos de eventos públicos. Messi optó por un detalle clásico y colorido. El regalo incluyó rosas blancas, rojas y amarillas, dispuestas en un florero transparente.

En la imagen que compartió Antonela se observa el oso de gran tamaño apoyado sobre un sillón, junto al ramo. La empresaria acompañó la postal con un emoji de corazón rojo, sin agregar texto adicional.

La escena reflejó un clima familiar y reservado, en línea con el perfil que ambos mantienen en fechas especiales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Repercusión en redes sociales

La publicación alcanzó miles de “me gusta” y comentarios en cuestión de minutos. Seguidores destacaron el gesto y la historia de la pareja, que comenzó en Rosario y continúa en Estados Unidos.

Las palabras clave como “Lionel Messi San Valentín”, “regalo de Messi a Antonela” y “Día de los Enamorados en Miami” se posicionaron entre las búsquedas más frecuentes vinculadas al futbolista.

El capitán argentino atraviesa una etapa deportiva en el fútbol estadounidense mientras sostiene una fuerte presencia digital junto a su familia.

El gesto de Ciro que sumó ternura

La celebración también incluyó un detalle familiar. Ciro, el hijo menor del matrimonio, le entregó a su madre un dibujo con varios corazones y los nombres de los integrantes de la familia.

La imagen del obsequio infantil circuló entre seguidores y medios digitales, que resaltaron el costado íntimo del festejo.

Messi y Antonela comparten de manera ocasional momentos personales en redes, sobre todo en fechas significativas.