Lionel Messi podría llegar al fútbol argentino en 2027

Newell’s Old Boys se ilusiona con un objetivo de máxima . En una entrevista con colegas de TN, el vicepresidente primero de la entidad rosarina, Juan Manuel Medina , reveló que el club impulsa una iniciativa para intentar que Lionel Messi vista la camiseta rojinegra durante la primera parte de 2027 , aunque remarcó que todavía no hay acuerdo formal .

“ Estamos haciendo gestiones para que Leo pueda jugar en Newell’s en el primer semestre de 2027 , pero por ahora eso es todo lo que hay”, expresó Medina , ingeniero agrónomo y uno de los dirigentes con mayor peso dentro de la estructura política del club.

El directivo señaló que la propuesta va mucho más allá del plano deportivo y no está pensada solo en función del club del Parque Independencia . “Es un proyecto que excede a Newell’s . Es un proyecto de la ciudad de Rosario , de la Provincia y del fútbol argentino ”, subrayó.

La Pulga homenajeó a Maradona cuando jugaba en el Barcelona. Fue el 29 de noviembre de 2020.

De acuerdo a lo expuesto por Medina , el plan involucra a los principales referentes de cada uno de esos ámbitos y apunta a crear el escenario adecuado para hacer posible una llegada que marcaría un hito en el fútbol nacional . “Todo depende de lo que podamos ofrecer en materia de infraestructura y de un esquema deportivo competitivo ”, explicó.

La Pulga con la camiseta de Newells en el día que homenajeó a Maradona.

El proyecto silencioso que ilusiona a Newell’s con el regreso de Messi

Medina agregó que los acercamientos iniciales se remontan a 2024, a partir de la conformación del espacio político UNEN, liderado por Ignacio Boero —actual presidente de Newell’s—, que luego participó de los comicios internos celebrados en diciembre de 2025. “Desde ese momento se empezó a pensar este proyecto a largo plazo”, señaló.

En la misma línea, el dirigente ratificó que ya hubo intercambios con el círculo más cercano de Messi, aunque aclaró que el proceso se encuentra en una etapa preliminar. “Se habló, se planteó la idea, pero hoy no hay definiciones”, concluyó.

Revelaron el proyecto para que Lionel Messi juegue en Newell’s en 2027.

La chance de que Messi vuelva a la institución que lo vio nacer futbolísticamente continúa siendo, por el momento, una aspiración que se construye con discreción. En Rosario persiste la ilusión de que el cierre de la trayectoria del mejor futbolista del planeta tenga una escena imborrable en el club que marcó sus primeros pasos.

Así es el contrato de Lionel Messi en Inter Miami

Messi mantiene un vínculo contractual con Inter Miami que se extiende hasta la conclusión de la temporada 2028 de la MLS. El capitán de la Selección Argentina desembarcó en el sur de Florida en 2023 y, desde ese momento, pasó a ser el emblema central del plan deportivo de la franquicia.

Con él como referente, el equipo celebró los primeros dos trofeos de su historia: la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024.

En ese proceso, Messi tuvo un rol determinante y además sumó reconocimientos personales de alto impacto. Fue elegido Mejor Jugador y goleador de la Leagues Cup 2023, certamen en el que anotó 10 tantos en siete presentaciones, y también recibió el Premio Landon Donovan al MVP de la MLS 2024, respaldado por 36 participaciones directas en goles —20 conversiones y 16 asistencias— en solo 20 partidos de la etapa regular.