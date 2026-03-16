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16 de marzo de 2026 - 16:57
Deportes.

La Confederación Asiática asegura que Irán jugará el Mundial 2026 pese a las tensiones políticas

La confederación Asiática afirmó que la federación Iraní mantiene su intención de participar en el Mundial 2026, a pesar del conflicto en Medio Oriente.

Por  Judith Girón
La confederación Asiática afirmó que la federación Iraní mantiene su intención de participar en el Mundial 2026

La confederación Asiática afirmó que la federación Iraní mantiene su intención de participar en el Mundial 2026

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El secretario general del organismo, Windsor John, afirmó que la federación iraní mantiene su intención de participar en el torneo. “Son miembros nuestros, queremos que jueguen. Hasta donde sabemos, Irán va a jugar”, expresó durante una conferencia realizada en Kuala Lumpur.

El dirigente explicó que, pese a las versiones que circulan en medio de la tensión política internacional, la decisión final depende de la federación del país. “Es un momento muy emotivo y todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la federación de Irán la que debe decidir si juega”, agregó.

Las declaraciones contrastan con lo manifestado días atrás por el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, quien aseguró que el seleccionado no participará en el torneo debido al conflicto bélico que mantiene el país con Estados Unidos e Israel.

Según explicó el funcionario, el contexto político y militar impide pensar en la presencia del equipo en la competencia internacional. “Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de competir de esta manera”, sostuvo.

En medio de la polémica también se pronunció el presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que la selección iraní “es bienvenida”, aunque advirtió que no cree que sea apropiado que participe por cuestiones de seguridad.

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Donald Trump: la selecci&oacute;n iran&iacute; &ldquo;es bienvenida&rdquo; pero no cree que sea apropiado que participe por cuestiones de seguridad &nbsp;

Donald Trump: la selección iraní “es bienvenida” pero no cree que sea apropiado que participe por cuestiones de seguridad

La Confederación Asiática asegura que Irán jugará el Mundial 2026

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El seleccionado asi&aacute;tico, conocido como los &ldquo;Leones de Persia&rdquo;, ya se encuentra clasificado al FIFA World Cup 2026

El seleccionado asiático, conocido como los “Leones de Persia”, ya se encuentra clasificado al FIFA World Cup 2026

Desde la federación iraní respondieron con un comunicado en el que defendieron su derecho a competir. En el texto remarcaron que la organización del torneo corresponde a FIFA y no a un país o dirigente en particular, y afirmaron que nadie puede excluir a Irán del certamen.

El seleccionado asiático, conocido como los “Leones de Persia”, ya se encuentra clasificado al FIFA World Cup 2026, que comenzará el 11 de junio. De acuerdo con el calendario previsto, el equipo integrará el Grupo G y debía disputar sus encuentros ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles y Seattle.

Mientras continúan las tensiones políticas, la incertidumbre se mantiene sobre la presencia final de Irán en la máxima cita del fútbol mundial.

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