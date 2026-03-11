Irán confirmó que se baja del Mundial 2026

En pleno conflicto en Medio Oriente y a poco menos de 100 días del inicio del Mundial 2026 , una declaración sacudió al ámbito futbolístico. El ministro de Deportes iraní , Ahmad Donyamali , afirmó que las autoridades de su país optaron por retirar a la selección nacional del Mundial 2026 , que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México .

Hasta ahora, la FIFA no ha confirmado oficialmente que Irán no participará del torneo . La medida se relaciona con la creciente violencia en la región y las consecuencias directas del atentado del 28 de febrero , que terminó con la muerte del líder iraní , el ayatolá Alí Jamenei .

La información fue difundida por Ahmad Donyamali , ministro de Deportes de Irán , en declaraciones a DPA que replicaron medios europeos y de alcance internacional .

Donyamali explicó que la decisión de no participar en el Mundial se debe a la combinación de conflictos armados y represalias extranjeras , las cuales, según su relato, provocaron la muerte de “ miles de ciudadanos ” en los últimos ocho o nueve meses.

El funcionario sentenció: “Definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera” tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Los iraníes habían sido sorteados en la zona con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

El equipo nacional de Irán tenía programados tres duelos en la fase de grupos del Mundial, todos ubicados en suelo estadounidense: dos en Los Ángeles y uno en Seattle, enfrentando a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. A pesar del clima de tensión política y del conflicto activo, los organizadores del torneo no habían descartado la presencia iraní.

Según el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el entonces mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró tras un encuentro reciente: “El combinado asiático es bienvenido al país“.

Impacto en el fútbol femenino de Irán

Más allá de la Copa del Mundo masculina, las tensiones políticas también han repercutido en la selección femenina de Irán. Mehdi Taj, titular de la Federación Iraní de Fútbol, planteó públicamente la posibilidad de que el equipo realice un boicot tras los incidentes registrados durante la pasada Copa Asiática femenina en Australia.

En esa competencia, seis futbolistas iraníes decidieron quedarse en el país anfitrión amparadas por visados humanitarios otorgados por el gobierno australiano. Según reportes, Trump había asegurado que su administración aplicaría medidas humanitarias similares si fuese necesario.

Mehdi Taj expresó abiertamente sus dudas sobre la imparcialidad del entorno futbolístico en Estados Unidos. El funcionario cuestionó: “¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia en Australia?”.

La postura crítica de Irán trasciende lo deportivo. Ahmad Donyamali señaló que la situación se intensificó debido a lo que calificó como “medidas maliciosas tomadas contra Irán” y subrayó las secuelas de “dos guerras en ocho o nueve meses”. En sus declaraciones, agregó: “Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo”.

El funcionario también criticó la manera en que Estados Unidos ha manejado la situación de los futbolistas iraníes, señalando con sarcasmo lo que calificó de doble vara: “¿Masacran a inocentes y quieren secuestrar a nuestras atletas para salvarlas?”.

Sus palabras reflejan cómo los conflictos internacionales y las políticas gubernamentales inciden directamente en el desarrollo de los torneos de fútbol y evidencian la utilización política del deporte en el complejo contexto actual que atraviesa Irán.

Consecuencias deportivas y económicas por no ir al Mundial 2026

La eventual no participación de Irán en el Mundial 2026 traería consigo no solo un golpe económico significativo, sino también la chance de que otra federación de Asia ocupe su lugar.

De acuerdo con las normas de la FIFA, la retirada o eliminación de un equipo nacional conlleva sanciones tanto financieras como disciplinarias, incluso para torneos futuros, un escenario que podría alterar de manera notable la estructura y competitividad del fútbol en el continente asiático.

El reglamento del Mundial 2026 indica que, si una federación decide abandonar la competición con al menos 30 días de antelación al inicio del torneo, la Comisión Disciplinaria de la FIFA impondrá una multa mínima de 275.000 euros. En caso de que la renuncia ocurra dentro de los 30 días previos al debut, el monto de la sanción se eleva a un mínimo de 550.000 euros.

Las consecuencias no se limitan al ámbito económico. Según el artículo 6.2 del mismo reglamento, citado por el medio español AS, la federación que se retire está obligada a reintegrar todos los fondos otorgados por la FIFA para la preparación del equipo y los pagos relacionados con la participación en el torneo.

El reglamento prevé que la Comisión Disciplinaria pueda aplicar sanciones adicionales según el momento en que se produzca la retirada y la gravedad de la infracción. Entre las medidas posibles se incluye la prohibición de participación de la federación en futuros torneos internacionales.

Reemplazos y repechaje en Asia

Para el Mundial 2026, ocho equipos asiáticos tienen su clasificación asegurada: Arabia Saudita, Australia, Qatar, Corea del Sur, Uzbekistán, Japón, Jordania e Irán. En caso de que la selección iraní finalmente no participe, la normativa establece que su lugar podría asignarse a otra federación miembro de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

Actualmente, Irak se sitúa entre los equipos que disputarán el repechaje internacional, una etapa que le brinda la posibilidad de obtener un lugar adicional en el Mundial. El encuentro está programado para el 31 de marzo en Monterrey, México, y enfrentará a Irak contra el vencedor del cruce entre Bolivia y Surinam.

El equipo iraquí alcanzó esta instancia luego de superar a Emiratos Árabes Unidos con un gol de penal en el minuto 107, garantizando así su participación en la repesca intercontinental.

Posibles cambios en la repesca intercontinental

Si finalmente Irán decide ceder su lugar en el Mundial, aumentaría la probabilidad de que Irak sea designada para reemplazarlo, dado que fue la selección asiática que llegó más lejos sin conseguir la clasificación directa.

Sin embargo, el equipo iraquí pidió posponer su partido de repechaje internacional debido a problemas vinculados al conflicto en Oriente Medio, lo que genera incertidumbre sobre su eventual participación en la eliminatoria que se disputará en México.

En caso de que Irak ocupe finalmente la clasificación directa, Emiratos Árabes Unidos asumiría la oportunidad de participar en el repechaje intercontinental. Este tipo de reacomodamiento tiene antecedentes recientes: en la edición anterior del Mundial de Clubes, el equipo mexicano León fue desafectado y su lugar se decidió mediante un enfrentamiento entre Los Angeles FC y América.