Confirmaron la grave lesión de Juan Foyth y se perdería el Mundial 2026

Juan Foyth lesionado.

El club español Villarreal confirmó este domingo la seria lesión sufrida por el defensor argentino Juan Foyth durante el partido ante el Real Madrid, un duro golpe tanto para el equipo castellonense como para la Selección argentina de cara al próximo Mundial de 2026.

En el encuentro disputado el sábado en el Estadio de la Cerámica por la jornada 21 de La Liga, Foyth se retiró del campo en el minuto 21 al sentir un fuerte dolor en la pierna izquierda luego de una acción defensiva sin contacto directo con un rival. Rápidamente fue atendido por el cuerpo médico y sustituido, en medio de gestos de preocupación tanto de sus compañeros como del público.

Rotura del tendón de Aquiles: diagnóstico confirmado Tras someterse a estudios más completos, el Villarreal informó oficialmente que Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda, una lesión de gravedad que requiere intervención quirúrgica y un largo proceso de recuperación de 10 a 12 meses. El club indicó que en los próximos días dará más detalles sobre la operación y los plazos estimados para su regreso.

juan foyth Juan Foyth. Este tipo de lesión suele implicar meses fuera de los terrenos de juego, y en muchos casos la recuperación completa puede acercarse a un año. Por esa razón, Foyth se perderá lo que resta de la temporada con el Villarreal y su participación en competencias futuras, como la Copa del Mundo, está en serio riesgo. Un golpe para el equipo y la Selección La ausencia de Foyth representa una baja sensible para el Submarino Amarillo, donde el defensor argentino era un pilar en la zaga por su experiencia y versatilidad. El técnico Marcelino García Toral lamentó la situación y resaltó la importancia del jugador dentro del grupo. Además, el golpe se siente también en la Selección Argentina, donde Foyth tenía posibilidades de ser considerado para los torneos importantes de este año. Embed - El Villarreal confirma el peor pronóstico para Foyth I MARCA

