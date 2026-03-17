Habilitan mesas extraordinarias para estudiantes secundarios: cuándo son y quiénes pueden rendir

Habilitan mesas extraordinarias para estudiantes secundarios

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Gestión Educativa, informó la apertura de mesas extraordinarias de examen destinado a estudiantes de Nivel Secundario que no lograron promocionar y buscan acceder al curso inmediato superior.

La medida está dirigida a alumnos recursantes que adeuden espacios curriculares y cumplan con los requisitos establecidos. En ese sentido, podrán inscribirse estudiantes de 1° año con hasta cuatro materias pendientes, y de 2° a 5° año con hasta tres espacios curriculares sin acreditar.

Desde la cartera educativa aclararon que los estudiantes podrán rendir solo uno de los espacios adeudados en esta instancia, con el objetivo de lograr la promoción al año siguiente.

Mesas extraordinarias para estudiantes secundarios: fechas importantes Inscripciones: 19 y 20 de marzo, en cada institución educativa (de gestión estatal, privada, social, municipal o cooperativa).

Mesas de examen: 30 y 31 de marzo. Las evaluaciones se desarrollarán sin suspensión de las clases para el resto de los estudiantes del nivel secundario.

Esta instancia extraordinaria representa una nueva oportunidad para que los alumnos regularicen su situación académica y continúen su trayectoria escolar.

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