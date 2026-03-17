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17 de marzo de 2026 - 16:14
Jujuy.

Habilitan mesas extraordinarias para estudiantes secundarios: cuándo son y quiénes pueden rendir

Mesas extraordinarias para estudiantes secundarios, conocé cuándo son las inscripciones, quiénes pueden rendir y qué requisitos se necesitan para acceder.

Por  Judith Girón
Habilitan mesas extraordinarias para estudiantes secundarios

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La medida está dirigida a alumnos recursantes que adeuden espacios curriculares y cumplan con los requisitos establecidos. En ese sentido, podrán inscribirse estudiantes de 1° año con hasta cuatro materias pendientes, y de 2° a 5° año con hasta tres espacios curriculares sin acreditar.

Desde la cartera educativa aclararon que los estudiantes podrán rendir solo uno de los espacios adeudados en esta instancia, con el objetivo de lograr la promoción al año siguiente.

Mesas extraordinarias para estudiantes secundarios: fechas importantes

  • Inscripciones: 19 y 20 de marzo, en cada institución educativa (de gestión estatal, privada, social, municipal o cooperativa).

  • Mesas de examen: 30 y 31 de marzo.

Las evaluaciones se desarrollarán sin suspensión de las clases para el resto de los estudiantes del nivel secundario.

Esta instancia extraordinaria representa una nueva oportunidad para que los alumnos regularicen su situación académica y continúen su trayectoria escolar.

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