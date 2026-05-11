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11 de mayo de 2026 - 07:06
Sociedad.

DNI digital en Jujuy: qué cambia y qué fallas de lectura reportan

El nuevo DNI incorpora tecnología contactless y código QR, pero algunos organismos y plataformas todavía no adaptaron sus sistemas de lectura.

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El funcionario indicó que el nuevo documento “ya está vigente plenamente” y precisó que “el 90% de los DNI que están llegando a la provincia son ya con el nuevo modelo”. Sin embargo, aclaró que se reportaron inconvenientes vinculados a la lectura del código QR, que reemplaza al código de barras del modelo anterior.

"El 90% de los DNI que están llegando a la provincia son ya con el nuevo modelo” "El 90% de los DNI que están llegando a la provincia son ya con el nuevo modelo”

Nuevo DNI
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Qué cambia con el nuevo DNI

El nuevo DNI electrónico incorpora tecnología contactless, similar a la utilizada por tarjetas de débito y crédito, lo que permite la lectura por aproximación en sistemas compatibles. Además, reemplaza el código de barras por un código QR, una de las principales modificaciones visibles del documento.

Según el Gobierno nacional, el nuevo DNI electrónico permite validar la identidad de manera física y fuera de línea mediante el chip del documento, y también apunta a fortalecer la validación remota para trámites digitales. El documento está impreso en policarbonato con medidas de seguridad física para dificultar falsificaciones y mejorar la durabilidad.

Rivas explicó que el cambio tecnológico requiere que las plataformas públicas y privadas actualicen sus sistemas. “El problema es que ha habido una modificación: antes tenía un código de barras, hoy tiene un código QR, y hay muchos organismos nacionales, lo que más nos llama la atención, que no han hecho la adecuación en su sistema para lectura”, señaló.

"Antes tenía un código de barras, hoy tiene un código QR, y hay muchos organismos nacionales que no han hecho la adecuación" "Antes tenía un código de barras, hoy tiene un código QR, y hay muchos organismos nacionales que no han hecho la adecuación"

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Problemas con plataformas y organismos

Uno de los inconvenientes mencionados por el titular del Registro Civil se vincula con trámites digitales en plataformas nacionales. “Hemos reportado muchos problemas de la gente que ha hecho un trámite con Mi AFIP, que la plataforma Mi AFIP no le ha leído el nuevo código QR porque está programada para el código de barras anterior”, indicó.

El funcionario remarcó que la situación llama la atención porque se trata de un cambio dispuesto por Nación y que, por lo tanto, los organismos nacionales deberían adaptar sus sistemas al nuevo formato.

Esperemos que todos los organismos nacionales adecúen sus sistemas a este nuevo formato de documento porque lo dispuso la propia Nación y son organismos nacionales”, sostuvo Rivas.

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Atención por la tarde en el Registro Civil

Aunque el eje central es el nuevo DNI, Rivas también recordó que el Registro Civil amplió la atención en la sede central de Belgrano y Senador Pérez, en San Salvador de Jujuy. Allí se pueden realizar trámites de DNI, pasaporte, cambio de domicilio, reposición por extravío y actualizaciones de 5 y 14 años.

La atención vespertina funciona de lunes a viernes, de 14.30 a 19.30, con turno a través de la página. De todos modos, como hay baja demanda en esa franja horaria, también reciben personas que se acerquen de manera espontánea, priorizando siempre a quienes ya sacaron turno. La ampliación de horarios del Registro Civil Central ya había sido anunciada para facilitar el acceso a quienes no pueden concurrir durante la mañana.

Estamos atendiendo los que se presentan también espontáneamente, así que le damos prioridad a aquellos que sacaron un turno, pero aquellos que no tienen turno y quieren presentarse espontáneamente, dado que estamos con poca demanda acá en el centro Belgrano y Senador Pérez, están todos invitados”, explicó.

Convenios y digitalización del Registro Civil

Rivas anticipó además que la semana próxima habrá reuniones importantes para el organismo. Una de ellas será en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde el Registro Civil de Jujuy firmará un convenio con Family Search, de Utah, Estados Unidos, para avanzar en la digitalización total de la provincia.

Según explicó, esta herramienta permitirá sumar servicios modernos que podrán ser utilizados por el Registro Civil y también por otros organismos provinciales, como áreas de Niñez, Salud o Seguridad.

Esto va a permitir sumar muchas herramientas modernas que van a poder ser utilizadas o consumirlas desde el Registro Civil por otros organismos”, destacó.

También adelantó que Jujuy participará del Consejo Federal de Registros Civiles en San Luis, donde se tratarán temas vinculados a registración de nacimientos, retrasos de DNI y el funcionamiento del nuevo formato ante autoridades del RENAPER.

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