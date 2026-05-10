Trucos y recomendaciones para calentar las manos en otoño. 

Las bajas temperaturas del otoño suelen generar múltiples molestias en la vida cotidiana. Y es por eso que existen varios trucos y recomendaciones para calentar las manos en esta época del año.

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La forma más efectiva de calentar tus manos es ejercitándote , lo cual hace que la sangre se bombee a tus músculos y piel, calentando así todo tu cuerpo. Los especialistas recomiendan hacer algunas sentadillas, saltos de tijera u otros ejercicios aeróbicos.

Levantarse y ejercitarse en el lugar no siempre es una opción, por lo tanto, si tus manos se enfrían y no podés aumentar tu frecuencia cardiaca con aeróbicos, hacé algunos ejercicios de manos y pies como cerrarlos o moverlos en círculo.

Otra forma de conseguir que la sangre fluya por tus manos de nuevo es con un masaje . Pasa algo de tiempo masajeándote aceite o crema en la piel de tus brazos, muñecas y manos, especialmente en los meses de otoño cuando la piel se seca.

Si bien es un enfoque a más largo plazo para calentar tus manos, fumar y consumir cafeína provocan que tus vasos sanguíneos se contraigan o estrechen. De este modo, si no hay suficiente flujo sanguíneo en tus manos, estas se enfriarán.

Dado que tu cuerpo reaccionará al frío enviando sangre caliente a tus órganos internos, podrás ayudar a evitar que tus manos se enfríen y ayudarás a calentarlas si mantenés caliente y protegido tu corazón. Si tu cuerpo no considera que tus órganos estén en peligro, la sangre de tus manos no se retirará.

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La ropa ajustada, las medias e incluso la ropa interior pueden en realidad constreñir los vasos sanguíneos, lo cual significará que la sangre tendrá una circulación más difícil y esto puede hacer que tus manos se enfríen. Hay que usar ropa suelta que sea cómoda.

Tiene sentido que tus manos se congelen si las expones al frío, por lo tanto, mantenelas protegidas con guantes calientes y sueltos.

El agua caliente no solo calentará tus manos y tu cuerpo entero, sino que también será una forma relajante de recuperarte después del tiempo que pasaste en el frío.

El aire caliente de tus pulmones calentará instantáneamente tus manos. Poné tus manos en forma de copa para que ello te ayude a mantener el calor el mayor tiempo posible y luego frotá tus manos rápidamente para extender el calor a la parte posterior de tus manos.

Cuáles son los alimentos para tener las manos bien calientes

El jengibre es un alimento termogénico, el cual produce calor cuando el cuerpo lo metaboliza. Una taza caliente de jengibre podría ayudar a calentar todo tu cuerpo, incluyendo tus manos; asimismo, sostener una taza caliente de seguro devolverá algo de vida a tus manos.

La pimienta de cayena es una especia muy picante que puede aumentar la temperatura corporal en poco tiempo. También es un gran remedio para mejorar la circulación.

Hace décadas, los hombres se ponían semillas de mostaza en los zapatos para mantener los pies calientes. Hoy en día, con la mostaza se elabora una de las salsas más populares, con la que podemos acompañar todo tipo de bocadillos, aperitivos, carnes y arroces.

La mostaza es, además de una salsa deliciosa, un alimento medicinal que produce mucho calor y nos puede ayudar a combatir las manos frías.

El ajo es un alimento medicinal que tiene una virtud fundamental para combatir las manos frías: es un conocido anticoagulante y favorece una buena circulación.

Si bien el alcohol podría hacer que sientas tu piel más caliente, lo que realmente hará es disminuir la temperatura corporal en general. El alcohol provoca que tus vasos sanguíneos de tu piel se dilaten y esto desvía la sangre de tus órganos vitales hacia tus extremidades.