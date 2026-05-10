Jujuy amaneció con los cerros nevados y dejó un paisaje de postal

El frío se hizo sentir con fuerza este domingo en Jujuy y dejó una de las postales más llamativas del fin de semana: los cerros amanecieron cubiertos de nieve en distintos sectores de la provincia. Las bajas temperaturas, sumadas al cielo despejado y al aire seco, permitieron observar paisajes completamente blancos en zonas altas y rutas de montaña.

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El fenómeno coincidió con una importante baja de temperatura en la capital jujeña y otras localidades del interior. Durante las primeras horas del día, el frío marcó el ritmo de la jornada y obligó a muchos a salir con abrigo reforzado.

Una mañana fría y con cielo despejado

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, la jornada arrancó con temperaturas cercanas a los 0°C en San Salvador de Jujuy y valores aún más bajos en localidades de mayor altura.

El cielo despejado favoreció una mejor visibilidad de los cordones montañosos nevados, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando el sol comenzó a iluminar las cumbres cubiertas de blanco.

Los vientos leves del sector este también contribuyeron a mantener una sensación térmica baja, sobre todo durante el amanecer y las primeras horas de circulación en calles y rutas.