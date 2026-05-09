Una provincia prepara un frigorífico para faenar jabalíes y ciervos axis

Corrientes puso en marcha un proyecto que ya genera debate: la creación de un frigorífico multiespecie para faenar jabalíes y ciervos axis , dos animales considerados plaga en la provincia por el fuerte impacto ambiental y productivo que provocan.

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La iniciativa, impulsada por el gobierno correntino, busca transformar una problemática creciente en un circuito legal y controlado. El objetivo es reducir la sobrepoblación de estas especies exóticas y, al mismo tiempo, habilitar la comercialización de su carne bajo controles bromatológicos y sanitarios.

Actualmente, tanto el ciervo axis como el jabalí están catalogados oficialmente como especies invasoras . Según las autoridades, su expansión descontrolada se debe a la ausencia de depredadores naturales y a su alta capacidad reproductiva.

El problema que preocupa al campo

Desde los organismos provinciales explicaron que el avance de estos animales ya provoca pérdidas millonarias en cultivos y ganadería. En el caso del ciervo axis, el principal problema es su convivencia con especies autóctonas protegidas como el venado de las pampas y el ciervo de los pantanos. Además, suelen desplazarse en grandes manadas que invaden sembradíos y campos ganaderos.

“El axis compite por alimento y territorio, además de generar daños importantes en cultivos y pasturas”, señalaron desde el gobierno provincial.

La situación con los jabalíes es aún más compleja. Estos animales, considerados entre las especies invasoras más dañinas del mundo, destruyen cultivos enteros en pocas horas. Según datos oficiales, grupos numerosos pueden arrasar hasta 50 hectáreas de arroz en una sola noche.

A eso se suma el daño al suelo productivo, ya que los animales remueven la tierra constantemente en busca de alimento, afectando la fertilidad natural de los campos. También se reportaron ataques a producciones ovinas, con pérdidas de corderos durante la noche en distintas zonas rurales de Corrientes.

ciervo

Cómo funcionará el frigorífico

El nuevo frigorífico estará ubicado en la localidad correntina de Sauce, una de las regiones más afectadas por la presencia de estas especies. La planta ya funciona para bovinos y ovinos, pero ahora está siendo acondicionada para habilitar la faena de jabalíes y ciervos axis bajo normas sanitarias específicas.

Uno de los principales cambios será el control bromatológico de la carne. Actualmente, gran parte de la caza se realiza de manera informal y sin análisis sanitarios. Con el nuevo esquema, cada animal deberá pasar por controles para detectar enfermedades, triquinosis y otros patógenos antes de ingresar al circuito comercial.

Además, el gobierno provincial analiza implementar métodos de captura masiva, similares a los utilizados en países como Estados Unidos y Australia, mediante redes especiales capaces de atrapar decenas de animales por noche.

¿Se consumirá esa carne?

Aunque el consumo de carne de jabalí y ciervo todavía es reducido en Argentina, las autoridades aseguran que existen antecedentes positivos, especialmente en la elaboración de embutidos y productos procesados.

En caso de que no exista suficiente demanda para consumo humano, la carne podría destinarse a la producción de harina animal o alimento balanceado. Desde Corrientes consideran que el modelo podría convertirse en una experiencia piloto para otras provincias que enfrentan problemas similares con especies invasoras.