sábado 09 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de mayo de 2026 - 12:00
País.

Una provincia prepara un frigorífico para faenar jabalíes y ciervos axis

Se trata de un plan inédito para controlar especies invasoras como los jabalíes y los ciervos axis y comercializar su carne bajo estrictas normas sanitarias.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Comenzarán a faenar ciervos y jabalíes

Comenzarán a faenar ciervos y jabalíes

Corrientes puso en marcha un proyecto que ya genera debate: la creación de un frigorífico multiespecie para faenar jabalíes y ciervos axis, dos animales considerados plaga en la provincia por el fuerte impacto ambiental y productivo que provocan.

Lee además
Inundaciones en Corrientes.
País.

Corrientes bajo el agua: cientos de evacuados y preocupación por la continuidad de las lluvias
El pueblo correntino que combina naturaleza, cultura y turismo sostenible.
Turismo.

El pueblo de Corrientes reconocido a nivel mundial que sorprende a los turistas con su naturaleza

La iniciativa, impulsada por el gobierno correntino, busca transformar una problemática creciente en un circuito legal y controlado. El objetivo es reducir la sobrepoblación de estas especies exóticas y, al mismo tiempo, habilitar la comercialización de su carne bajo controles bromatológicos y sanitarios.

Actualmente, tanto el ciervo axis como el jabalí están catalogados oficialmente como especies invasoras. Según las autoridades, su expansión descontrolada se debe a la ausencia de depredadores naturales y a su alta capacidad reproductiva.

jabali

El problema que preocupa al campo

Desde los organismos provinciales explicaron que el avance de estos animales ya provoca pérdidas millonarias en cultivos y ganadería. En el caso del ciervo axis, el principal problema es su convivencia con especies autóctonas protegidas como el venado de las pampas y el ciervo de los pantanos. Además, suelen desplazarse en grandes manadas que invaden sembradíos y campos ganaderos.

“El axis compite por alimento y territorio, además de generar daños importantes en cultivos y pasturas”, señalaron desde el gobierno provincial.

La situación con los jabalíes es aún más compleja. Estos animales, considerados entre las especies invasoras más dañinas del mundo, destruyen cultivos enteros en pocas horas. Según datos oficiales, grupos numerosos pueden arrasar hasta 50 hectáreas de arroz en una sola noche.

A eso se suma el daño al suelo productivo, ya que los animales remueven la tierra constantemente en busca de alimento, afectando la fertilidad natural de los campos. También se reportaron ataques a producciones ovinas, con pérdidas de corderos durante la noche en distintas zonas rurales de Corrientes.

ciervo

Cómo funcionará el frigorífico

El nuevo frigorífico estará ubicado en la localidad correntina de Sauce, una de las regiones más afectadas por la presencia de estas especies. La planta ya funciona para bovinos y ovinos, pero ahora está siendo acondicionada para habilitar la faena de jabalíes y ciervos axis bajo normas sanitarias específicas.

Uno de los principales cambios será el control bromatológico de la carne. Actualmente, gran parte de la caza se realiza de manera informal y sin análisis sanitarios. Con el nuevo esquema, cada animal deberá pasar por controles para detectar enfermedades, triquinosis y otros patógenos antes de ingresar al circuito comercial.

Además, el gobierno provincial analiza implementar métodos de captura masiva, similares a los utilizados en países como Estados Unidos y Australia, mediante redes especiales capaces de atrapar decenas de animales por noche.

¿Se consumirá esa carne?

Aunque el consumo de carne de jabalí y ciervo todavía es reducido en Argentina, las autoridades aseguran que existen antecedentes positivos, especialmente en la elaboración de embutidos y productos procesados.

En caso de que no exista suficiente demanda para consumo humano, la carne podría destinarse a la producción de harina animal o alimento balanceado. Desde Corrientes consideran que el modelo podría convertirse en una experiencia piloto para otras provincias que enfrentan problemas similares con especies invasoras.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Corrientes bajo el agua: cientos de evacuados y preocupación por la continuidad de las lluvias

El pueblo de Corrientes reconocido a nivel mundial que sorprende a los turistas con su naturaleza

Corrientes: detienen al abogado del papá del nene que era buscado

Encontraron al nene que era buscado en Corrientes: el papá está detenido

Paso fronterizo entre Argentina y Bolivia: estado del Puerto de Chalanas, comercio y cotización este 9 de mayo

Lo que se lee ahora
Imagen alusiva video
País.

Qué es una sudestada: ¿Este fenómeno meteorológico podría llegar a Jujuy?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Imagen generada con IA.
Jujuy.

Anuncian frío extremo en Jujuy: qué localidades están bajo alerta amarilla

Hospital Pablo Soria video
Jujuy.

Cuál es el estado de salud de la joven atropellada en la Ruta 1

Candelaria Mayans, la elegida del Complejo José Hernández
Jujuy.

FNE 2026: el Complejo José Hernández coronó a Candelaria Mayans como representante

Los hermanos de de Miguel Coria y el abogado Rudty Casas. video
Mundo.

El acusado por el crimen de Miguel Coria tenía denuncias desde 2006 y dos condenas previas

Controles oftalmológicos tratuitos.
Salud.

Habrá controles visuales gratuitos y entregarán anteojos en toda la provincia de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel