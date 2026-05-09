sábado 09 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de mayo de 2026 - 09:24
País.

Qué es una sudestada: ¿Este fenómeno meteorológico podría llegar a Jujuy?

Una fuerte sudestada golpeó a Monte Hermoso y otras localidades de la Costa Atlántica. Te contamos qué significa este fenomeno meteorológico.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Imagen alusiva

Imagen alusiva

Lee además
una sudestada causo destrozos en monte hermoso: los impactantes videos video
País.

Una sudestada causó destrozos en Monte Hermoso: los impactantes videos
Causa reabierta en Tucumán.
País.

Reabrieron la causa por abuso sexual contra los exjugadores de Vélez: qué resolvieron

En ese marco, te explicamos de qué se trata este fenómeno meteorológico y si podría presentarse en la provincia de Jujuy.

Cómo se forma una sudestada

Según explican los especialistas, la sudestada es un fenómeno meteorológico caracterizado por vientos intensos provenientes del sector sudeste.

Se produce por la combinación de un centro de alta presión ubicado sobre el Océano Atlántico, a la altura de la Patagonia, y otro de baja presión localizado al oeste de Uruguay. Mientras el sistema de alta presión transporta aire frío desde el mar, el de baja presión aporta aire cálido y húmedo desde la región del Litoral.

Esta interacción genera abundante nubosidad y precipitaciones persistentes, condiciones típicas de una sudestada. Generalmente, el fenómeno se desarrolla durante el invierno y comienzos de la primavera, pudiendo provocar inundaciones y fuerte oleaje en el Río de la Plata.

Sudestada
Sudestada
Sudestada

¿Puede registrarse una sudestada en Jujuy?

La sudestada afecta principalmente a la cuenca del Río de la Plata, el litoral argentino y uruguayo, y la costa atlántica bonaerense. Sus principales consecuencias son los vientos intensos, lluvias persistentes e inundaciones costeras.

Por sus características geográficas y climáticas, este tipo de fenómeno no se presenta en la provincia de Jujuy.

frío tiempo

Zonas más afectadas por la sudestada

-Río de la Plata: Especialmente el Delta del Paraná, y zonas ribereñas de Buenos Aires (Tigre, San Fernando, Avellaneda, Quilmes, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - La Boca).

-Costa Uruguaya: Montevideo y zonas costeras adyacentes.

-Costa Atlántica Bonaerense: Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Mar del Tuyú y Santa Teresita.

-Litoral Argentino: Sur de la provincia de Buenos Aires y sur de Entre Ríos

La sudestada en Monte Hermoso

sudestada en Monte Hermoso

sudestada en Monte Hermoso

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una sudestada causó destrozos en Monte Hermoso: los impactantes videos

Reabrieron la causa por abuso sexual contra los exjugadores de Vélez: qué resolvieron

Jury por el caso Dalmasso: por qué destituyeron a los 3 fiscales que investigaron el crimen

Javier Milei anunció nuevos recortes y volvió a respaldar a Manuel Adorni

Un rincón de San Juan entre montañas ideal para unas escapadas en mayo

Lo que se lee ahora
una sudestada causo destrozos en monte hermoso: los impactantes videos video
País.

Una sudestada causó destrozos en Monte Hermoso: los impactantes videos

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Níspero.
Jujuy.

Níspero, la fruta japonesa que crece en Jujuy: cómo se come y qué beneficios aporta

El fiscal confirmó cuáles serían las causas del choque frontal en Alto Comedero video
Jujuy.

El fiscal confirmó cuáles serían las causas del choque frontal en Alto Comedero

Le amputaron una pierna a la mujer que fue atropellada en Palpalá video
Jujuy.

Le amputaron una pierna a la mujer que fue atropellada en Palpalá

Pedido de justicia por Miguel Coria. video
Jujuy.

El pedido de justicia de la familia de Miguel Coria: "Lo mató el odio, la crueldad"

Hospital Pablo Soria video
Jujuy.

Cuál es el estado de salud de la joven atropellada en la Ruta 1

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel