Qué es una sudestada: ¿Este fenómeno meteorológico podría llegar a Jujuy?

Una sudestada de gran intensidad afectó durante la noche del viernes a distintas ciudades de la Costa Atlántica. El fenómeno provocó fuertes vientos, oleaje extremo y restricciones marítimas preventivas, además de la suspensión de varias actividades.

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En ese marco, te explicamos de qué se trata este fenómeno meteorológico y si podría presentarse en la provincia de Jujuy.

Según explican los especialistas, la sudestada es un fenómeno meteorológico caracterizado por vientos intensos provenientes del sector sudeste.

Se produce por la combinación de un centro de alta presión ubicado sobre el Océano Atlántico, a la altura de la Patagonia, y otro de baja presión localizado al oeste de Uruguay. Mientras el sistema de alta presión transporta aire frío desde el mar, el de baja presión aporta aire cálido y húmedo desde la región del Litoral.

Esta interacción genera abundante nubosidad y precipitaciones persistentes, condiciones típicas de una sudestada. Generalmente, el fenómeno se desarrolla durante el invierno y comienzos de la primavera, pudiendo provocar inundaciones y fuerte oleaje en el Río de la Plata.

Sudestada Sudestada

¿Puede registrarse una sudestada en Jujuy?

La sudestada afecta principalmente a la cuenca del Río de la Plata, el litoral argentino y uruguayo, y la costa atlántica bonaerense. Sus principales consecuencias son los vientos intensos, lluvias persistentes e inundaciones costeras.

Por sus características geográficas y climáticas, este tipo de fenómeno no se presenta en la provincia de Jujuy.

frío tiempo

Zonas más afectadas por la sudestada

-Río de la Plata: Especialmente el Delta del Paraná, y zonas ribereñas de Buenos Aires (Tigre, San Fernando, Avellaneda, Quilmes, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - La Boca).

-Costa Uruguaya: Montevideo y zonas costeras adyacentes.

-Costa Atlántica Bonaerense: Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Mar del Tuyú y Santa Teresita.

-Litoral Argentino: Sur de la provincia de Buenos Aires y sur de Entre Ríos

La sudestada en Monte Hermoso

sudestada en Monte Hermoso