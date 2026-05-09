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9 de mayo de 2026 - 09:01
País.

Una sudestada causó destrozos en Monte Hermoso: los impactantes videos

Una fuerte sudestada provocó el ingreso del mar en calles de Monte Hermoso, generando importantes destrozos y cortes preventivos del servicio eléctrico.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
sudestada en monte hermoso

La sudestada pronosticada para la noche de este viernes en la Costa Atlántica se hizo sentir en Monte Hermoso, de acuerdo con los reportes realizados por vecinos y autoridades de esa localidad en redes sociales, que muestran el ingreso del mar en algunos sectores.

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Desde el Municipio informaron que “los destrozos ocasionados por la fuerza del mar esparcieron cables, maderas, clavos y materiales varios” y que se cortó el servicio eléctrico en la costanera por precaución.

sudestada en Monte Hermoso

Destrozos por la sudestada en Monte Hermoso

Diversos videos y fotografías muestran el nivel alcanzado por el mar en las últimas horas, desde el comienzo de la subida de la marea.

En otros videos también se aprecia cómo el mar supera la barrera de la costanera y arrastra algunas de las estructuras, aunque sin daños considerables. Las autoridades reiteraron que durante la noche y la madrugada “es de extrema peligrosidad permanecer o circular en la costanera, por lo que se apela al sentido común de todas y todos para evitar accidentes”.

sudestada en Monte Hermoso

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