Reabrieron la causa por abuso sexual contra los exjugadores de Vélez: qué resolvieron

La Justicia de Tucumán resolvió este viernes reabrir la causa por abuso sexual que involucra a los futbolistas Sebastián Sosa, Abiel Osorio, Braian Cufré y José Florentín , todos exjugadores de Vélez. La medida reactiva el expediente por una presunta violación denunciada por una joven , ocurrida en marzo de 2024 .

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Según se informó, la reapertura implica que el caso volverá a estar bajo análisis judicial, con el objetivo de profundizar la investigación y avanzar con nuevas medidas para esclarecer lo ocurrido.

La causa se centra en una denuncia por abuso sexual radicada en Tucumán, en el marco de un hecho que habría ocurrido durante un viaje del plantel en 2024. En ese contexto, la Justicia había tomado decisiones que impactaron en el curso del expediente, pero ahora se dispuso revisar actuaciones y reactivar líneas de investigación .

La reapertura, en términos judiciales, suele responder a la necesidad de revaluar pruebas , incorporar nuevos elementos o atender planteos realizados por alguna de las partes, con el objetivo de determinar responsabilidades y definir los próximos pasos procesales.

ex jugadores de Velez - causa en Tucumán (1)

Quiénes son los jugadores implicados

En el expediente figuran los nombres de: Sebastián Sosa, Abiel Osorio, Braian Cufré y José Florentín.

Los cuatro quedaron en el centro de la investigación a partir de la denuncia radicada en Tucumán por un hecho ocurrido en marzo de 2024.

Qué puede pasar ahora

Con la causa nuevamente abierta, la investigación puede avanzar con:

pedidos de nuevas pericias,

declaraciones,

medidas probatorias complementarias,

y resoluciones judiciales que definan la situación procesal de los imputados.

La decisión de reabrir el expediente marca un punto de inflexión, ya que vuelve a poner el caso bajo el foco de la Justicia mientras se busca determinar qué ocurrió.

El hecho

El hecho de origen ocurrió en la madrugada del 3 de marzo de 2024, luego de un partido entre Vélez y Atlético Tucumán. Según la denuncia de la joven periodista, fue invitada por el arquero al hotel y, tras ingerir una bebida que le provocó malestar, fue abusada por los futbolistas en una habitación.

Tras el escándalo, el club activó su protocolo de género y rescindió los contratos de los involucrados. Ahora, la Justicia deberá definir si el caso se cierra definitivamente o si avanza hacia una nueva etapa de juzgamiento.