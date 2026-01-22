jueves 22 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de enero de 2026 - 17:12
Policiales.

Una chica argentina denuncia a tres jugadores de Alianza Lima por abuso sexual

Entre los acusados está Zambrano, exdefensor de Boca Juniors. El hecho habría ocurrido en Montevideo y el equipo tomó medidas mientras avanza la investigación.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres jugadores del club peruano Alianza Lima.

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres jugadores del club peruano Alianza Lima.

Una chica argentina de 22 años presentó una denuncia contra tres futbolistas por un presunto abuso sexual con acceso carnal que habría ocurrido el 18 de enero en el Hotel Hyatt de Montevideo, Uruguay. Los señalados son integrantes del Club Alianza Lima de Perú: Miguel Trauco, Sergio Peña Flores y el exdefensor de Boca Juniors, Carlos Zambrano.

Lee además
Imagen ilustrativa generada con IA
Judiciales.

Condenaron a 15 años de prisión a un pastor evangélico de El Carmen por abusos sexuales
Detenido.
Jujuy.

Rechazan la prisión domiciliaria de un empresario imputado por abuso sexual: "No corresponde para esta causa"

De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, aunque el incidente se habría producido en territorio uruguayo, la joven optó por iniciar la causa en Buenos Aires. En su denuncia, describió que los hechos se dieron cuando ella llegó al hotel acompañada por una amiga, tras ser invitadas por Zambrano.

Carlos Zambrano, ex Boca Junior y actual jugador de Alianza Lima, denunciado por abuso sexual.

Testimonio y relato de los hechos

En la reunión también se encontraban Trauco y Peña Flores, los otros futbolistas mencionados en la denuncia que actualmente investiga la justicia argentina. Según el relato de la joven, luego de consumir bebidas alcohólicas junto a los jugadores en una de las habitaciones, sufrió un abuso sexual por parte de los tres.

Luego del incidente, la denunciante regresó a Argentina y buscó atención médica en distintos centros de salud. Entre ellos, acudió a la Clínica San Juan de Dios en San Isidro, donde detalló a los profesionales sanitarios los hechos que luego presentó ante la justicia.

En ese primer encuentro con las autoridades, la joven también indicó que guardaba la ropa que llevaba puesta durante el hecho, un elemento clave para la investigación, ya que podría contener evidencia biológica o material genético relevante para esclarecer lo sucedido.

Comunicado de Alianza Lima.

El 21 de enero, la denunciante acudió al Hospital Muñiz para formalizar su intención de iniciar la acción penal, lo que derivó en la intervención de la policía. A partir de esa presentación, se pusieron en marcha los protocolos establecidos para este tipo de delitos.

Inicio formal de la investigación y medidas judiciales

La causa pasó a estar a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, a cargo del juez Rabbione, quien decidió iniciar formalmente el expediente bajo la calificación de abuso sexual con acceso carnal. Como parte de las primeras diligencias, se habilitó la participación de la División de Delitos de Violencia Sexual de la Superintendencia de Género y se dispuso el secuestro de la vestimenta que la víctima aportó como prueba.

De igual manera, se ordenó recopilar las historias clínicas de los distintos establecimientos sanitarios en los que la joven recibió atención. Esta medida facilitará la reconstrucción de su recorrido médico y permitirá reunir datos clínicos fundamentales para el avance de la investigación. Asimismo, se involucró al Programa 137 de Violencia Sexual, encargado de ofrecer apoyo y acompañamiento integral a la persona denunciante.

Miguel Trauco.

Simultáneamente, el tribunal determinó la realización de peritajes médicos bajo los lineamientos del protocolo vigente. Dichos estudios abarcan evaluaciones físicas, recolección de muestras biológicas y otros procedimientos destinados a obtener evidencia científica que respalde el testimonio de la víctima o contribuya a esclarecer los hechos investigados.

Atención médica y protección de la víctima

Adicionalmente, se dispuso la administración de tratamiento preventivo de profilaxis, una práctica estándar en situaciones de agresión sexual, destinada a minimizar la probabilidad de complicaciones médicas posteriores.

Sergio Peña Flores.

Como parte de las medidas de resguardo, los responsables de la investigación resolvieron proporcionar a la joven un dispositivo de alerta inmediata, conocido como botón de pánico, con el objetivo de preservar su integridad frente a posibles amenazas o situaciones de peligro.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Condenaron a 15 años de prisión a un pastor evangélico de El Carmen por abusos sexuales

Rechazan la prisión domiciliaria de un empresario imputado por abuso sexual: "No corresponde para esta causa"

Julio Iglesias rompió el silencio tras ser acusado de abuso sexual por dos exempleadas

Tres robos en menos de un mes en una biblioteca de Alto Comedero: evalúan mudarse por inseguridad

Un pastor fue víctima de un violento ataque en una iglesia evangélica de Buenos Aires

Lo que se lee ahora
tres robos en menos de un mes en una biblioteca de alto comedero: evaluan mudarse por inseguridad video
Alarma.

Tres robos en menos de un mes en una biblioteca de Alto Comedero: evalúan mudarse por inseguridad

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero video
Atención.

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero

El destino de Salta que te va a enamorar. video
Turismo.

Salta y su encantador pueblo entre cerros: una parada imperdible del Tren a las Nubes

Jueves de Padrinos.
Fiesta.

Carnaval 2026: hoy se celebra el Jueves de Padrinos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel