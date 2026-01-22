Una chica argentina denuncia a tres jugadores de Alianza Lima por abuso sexual

Una chica argentina de 22 años presentó una denuncia contra tres futbolistas por un presunto abuso sexual con acceso carnal que habría ocurrido el 18 de enero en el Hotel Hyatt de Montevideo , Uruguay. Los señalados son integrantes del Club Alianza Lima de Perú: Miguel Trauco , Sergio Peña Flores y el exdefensor de Boca Juniors , Carlos Zambrano .

De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, aunque el incidente se habría producido en territorio uruguayo, la joven optó por iniciar la causa en Buenos Aires . En su denuncia, describió que los hechos se dieron cuando ella llegó al hotel acompañada por una amiga, tras ser invitadas por Zambrano .

En la reunión también se encontraban Trauco y Peña Flores , los otros futbolistas mencionados en la denuncia que actualmente investiga la justicia argentina . Según el relato de la joven, luego de consumir bebidas alcohólicas junto a los jugadores en una de las habitaciones, sufrió un abuso sexual por parte de los tres .

Luego del incidente, la denunciante regresó a Argentina y buscó atención médica en distintos centros de salud . Entre ellos, acudió a la Clínica San Juan de Dios en San Isidro , donde detalló a los profesionales sanitarios los hechos que luego presentó ante la justicia.

En ese primer encuentro con las autoridades, la joven también indicó que guardaba la ropa que llevaba puesta durante el hecho, un elemento clave para la investigación, ya que podría contener evidencia biológica o material genético relevante para esclarecer lo sucedido.

Comunicado de Alianza Lima.

El 21 de enero, la denunciante acudió al Hospital Muñiz para formalizar su intención de iniciar la acción penal, lo que derivó en la intervención de la policía. A partir de esa presentación, se pusieron en marcha los protocolos establecidos para este tipo de delitos.

Inicio formal de la investigación y medidas judiciales

La causa pasó a estar a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, a cargo del juez Rabbione, quien decidió iniciar formalmente el expediente bajo la calificación de abuso sexual con acceso carnal. Como parte de las primeras diligencias, se habilitó la participación de la División de Delitos de Violencia Sexual de la Superintendencia de Género y se dispuso el secuestro de la vestimenta que la víctima aportó como prueba.

De igual manera, se ordenó recopilar las historias clínicas de los distintos establecimientos sanitarios en los que la joven recibió atención. Esta medida facilitará la reconstrucción de su recorrido médico y permitirá reunir datos clínicos fundamentales para el avance de la investigación. Asimismo, se involucró al Programa 137 de Violencia Sexual, encargado de ofrecer apoyo y acompañamiento integral a la persona denunciante.

Miguel Trauco.

Simultáneamente, el tribunal determinó la realización de peritajes médicos bajo los lineamientos del protocolo vigente. Dichos estudios abarcan evaluaciones físicas, recolección de muestras biológicas y otros procedimientos destinados a obtener evidencia científica que respalde el testimonio de la víctima o contribuya a esclarecer los hechos investigados.

Atención médica y protección de la víctima

Adicionalmente, se dispuso la administración de tratamiento preventivo de profilaxis, una práctica estándar en situaciones de agresión sexual, destinada a minimizar la probabilidad de complicaciones médicas posteriores.

Sergio Peña Flores.

Como parte de las medidas de resguardo, los responsables de la investigación resolvieron proporcionar a la joven un dispositivo de alerta inmediata, conocido como botón de pánico, con el objetivo de preservar su integridad frente a posibles amenazas o situaciones de peligro.