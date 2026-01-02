Rechazan la prisión domiciliaria de un empresario imputado por abuso sexual: "No corresponde para esta causa"

La concesión de prisión domiciliaria a un empresario jujeño imputado por abuso sexual gravemente ultrajante contra un menor de edad generó un fuerte rechazo por parte de la querella. La abogada Patricia Tabera (MP 3031), representante legal de la familia de la víctima, cuestionó la resolución judicial y advirtió sobre riesgos procesales, pruebas aún sensibles y un beneficio que, según sostuvo, “no corresponde para este tipo de causas”.

El imputado, identificado por fuentes judiciales como Oded Kinderman, se encontraba con prisión preventiva desde los primeros días de octubre. La investigación avanza bajo la acusación de varios hechos de abuso sexual contra un niño, ocurridos en distintas oportunidades, y con peritajes psicológicos ya incorporados al expediente.

Tras conocerse la decisión de conceder la prisión domiciliaria, la querella expresó su rechazo. “El argumento fue que la prisión preventiva es restrictiva y que ya están todos los elementos probatorios dados en la causa. Nosotros consideramos que no es así” , sostuvo Tabera.

En ese sentido, la abogada remarcó que aún existe prueba sensible pendiente. “Una de las pruebas que faltaba era la declaración de un menor testigo, y el imputado tiene acceso a ese menor porque no se le impidió el contacto” , afirmó.

Tabera también señaló que el riesgo procesal sigue vigente. “Consideramos que hay peligro de fuga y una actitud clara de obstaculizar la prueba. De hecho, se impugnaron algunas medidas para que no se llegue a la verdad de los hechos”, explicó.

Riesgos procesales y oposición de la querella

Según indicó la representante legal, tanto la querella como el Ministerio Público de la Acusación expusieron los mismos argumentos durante la audiencia. “El argumento del MPA fue exactamente el mismo que el nuestro. Aun así, el juez otorgó el beneficio”, señaló.

La abogada cuestionó la base legal de la resolución. “Con un tecnicismo se otorgó un beneficio que no está previsto para estas circunstancias. No se trata de una persona anciana, enferma ni con un menor de cinco años a cargo”, expresó.

Además, aclaró cuál fue la postura de la querella durante el debate judicial. “Nos opusimos a esta decisión. Queríamos que se mantenga firme la prisión preventiva, incluso con modalidad domiciliaria, para acelerar el proceso, llegar a juicio y obtener una condena”, indicó.

Avance de la investigación

La denuncia se originó a partir del relato de los padres del menor, quienes advirtieron situaciones de abuso cuando su hijo concurría al domicilio del imputado para jugar con su hijo. La declaración del niño se realizó en un ámbito protegido, lo que derivó en la orden de detención y en la posterior prisión preventiva.

Mientras la fiscalía continúa con las actuaciones, la querella insiste en que la modificación de la medida cautelar afecta el normal desarrollo del proceso. “Este beneficio no le corresponde y pone en riesgo la investigación”, reiteró Tabera, quien confirmó que continuará con las presentaciones judiciales correspondientes dentro del marco legal vigente.