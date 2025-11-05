Detienen a un empresario jujeño que fue imputado por abusar de un menor de edad

Foto ilustrativa.

Un empresario jujeño, identificado por fuentes judiciales como Oded Kinderman, fue imputado por la presunta autoría de "abuso sexual gravemente ultrajante" en reiteradas ocasiones de un menor de edad.

El imputado se encuentra con prisión preventiva desde los primeros días de octubre, mientras la fiscalía avanza en la investigación que podría ser elevada a juicio en los próximos meses.

Según explicaron fuentes cercanas a la causa a TodoJujuy.com, la denuncia se originó tras el relato de los padres de la víctima, quienes advirtieron que los abusos habrían ocurrido cuando el menor de edad iba a jugar a la casa del hijo del imputado. “La denuncia de los padres del menor de edad señala que cuando su hijo iba a jugar a la casa del amiguito habrían sucedido algunos abusos”, señalaron los investigadores.

Tras la denuncia, se realizó una instancia investigativa, donde la víctima pudo relatar los hechos en un entorno protegido: “En la Cámara Gesell se confirma básicamente esta denuncia y se saca la orden de detención. El imputado, luego a los pocos días, termina siendo detenido y está ahora cursando la prisión preventiva”, detallaron fuentes judiciales.

Asimismo, desde la justicia destacaron que los peritajes psicológicos y psiquiátricos ya fueron realizados tanto al imputado como a la víctima. “En principio estaría la evidencia ya, porque tenemos el informe técnico psicológico de ambos, que es algo que se requiere en este tipo de casos”, afirmaron. La investigación apunta a que se trata de una sola víctima, pero de varios hechos distintos cometidos en diferentes momentos. “En principio serían siete hechos. No hay siete denuncias, sino que lo que surge de la investigación es que fueron en siete momentos diferentes”, precisaron.

