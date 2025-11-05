Llevaba 300 kilos de hojas de coca de Palpalá a Chile, pero fue detenido

En el Paraje Forestal Caucete en la provincia de San Juan , detuvieron un camión con acoplado que había salido de Palpalá y que tenía como destino final Chile , y que transportaba más de 300 kilos de hojas de coca . El conductor era argentino.

Efectivos del Escuadrón 66 “San Juan” interceptaron el vehículo cuando circulaba por la Ruta Nacional N° 141. Los gendarmes hallaron en el interior de la caja de herramientas y cabina del tractor varios paquetes y dijeron profundizar la requisa.

Ante la presencia de testigos, se constató que en los paquetes había hojas de coca con un total de 306 kilos 953 gramos . La Fiscalía Federal de San Juan dispuso la incautación de la sustancia, mientras el conductor quedó involucrado en la causa.

Las hojas de coca en Argentina

En 2020 se presentó un proyecto para legalizar la importación de la hoja de coca, planta que no se cultiva en la Argentina, pero el Congreso no lo trató. El decreto 648/78, firmado por Jorge Rafael Videla, es la base de la prohibición de la importación de la hoja de coca en la Argentina.

La hoja de coca, que no es equiparable a la cocaína, tuvo diferente tratamiento en el país desde 1945, cuando mediante el decreto 31.306, de 1945, se facultó a la Dirección Nacional de Salud Pública a un máximo de hojas de coca que anualmente se podía introducir al país.

En 1951, a través de una resolución, Salud Pública incorporó a la hoja de coca como estupefaciente. Sin embargo, el artículo 5 de esa norma reconoció “como zona de consumo habitual” a Salta, Jujuy y Tucumán. En 1958 se fijó que se podía importar hasta 190 mil kilogramos de hojas de coca (se entiende que anualmente) a estas provincias. Luego se redujo el cupo a 10 mil kilogramos y solamente a Salta y Jujuy.

Con estas condiciones se llegó a 1978, cuando la dictadura prohibió la importación, mediante el decreto 648, derogando todas las normas anteriores. Este decreto lleva la firma de Videla y su entonces responsable de Bienestar Social y Salud, Julio Bardi.