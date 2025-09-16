El Libertador secuestraron una tonelada de hojas de coca y 55 mil paquetes de cigarrillos ilegales

Dos hombres fueron detenidos en Libertador cuando transportaban en un camión con acoplado, una tonelada de hojas de coca y 55 mil paquetes de cigarrillos extranjeros sin el aval legal , mercadería valuada en 219.750.000 pesos.

Efectivos de la Sección Reforzada “Libertador General San Martín” dependiente del Escuadrón 60 "San Pedro", estaban realizando controles sobre el kilómetro 1.231 de la Ruta Nacional N° 34 , muy cerca del Puente Ledesma, cuando registraron un camión con semirremolque ocupado por dos hombres mayores de edad.

Cuando realizaron la inspección, constataron la presencia de bultos que contenían hojas de coca y cajas con paquetes de cigarrillos de origen extranjero . Contabilizaron 1.000 kilos del vegetal en estado natural y 55.000 paquetes de cigarrillos, todo sin la documentación que avale su legal traslado.

En infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”, intervinieron la Unidad Fiscal Federal de Jujuy y el personal de DGA – ARCA, que orientaron el decomiso de la totalidad de la mercadería ilegal, valuada en 219.750.000 pesos, y el rodado. Mientras que, los involucrados quedaron supeditados a la causa.

Las hojas de coca en aumento

En septiembre volvió a aumentar el precio de la hoja de coca en Jujuy, según confirmaron consumidores y comerciantes. Es el cuarto aumento del año tras el sufrido en agosto pasado, en este caso por un motivo ajeno a Argentina y relacionado con la producción en Bolivia.

“La gente se sorprende con el aumento. Algunos más o menos lo vienen esperando. Es un aumento medio progresivo desde la semana pasada”, dijo una vendedora, que confirmó que se vende menos. “Por ahí algunos llevan menos, otros si llevan igual”.

“Se complica un poquito más”, dijo un consumidor. “Hay que poner hojitas menos y hacer acusis chiquititos”. Hoy se consigue el cuarto a 12 mil pesos y la especial a 15 mil. “Viene aumentando ya desde la semana pasada un montón”, lamentó un consumidor.

“Subió como el 40%”, detalló otro vendedor y marcó que el motivo es por una situación estacional que vive Bolivia. “Hay heladas y no están sacando mucha cosecha. Por eso subió, si no estaría ahí normal, como el precio antiguo”, subrayó.

“La especial estaba en 12.000. Ahora subió un exceso, 3.000 hasta los 15.000 pesos”, indicó un hombre que buscaba las mejores. La hojeada está a 14 mil. “La común linda está a 12.000, pero estaba a 8.000”, dijo otro consumidor.

Marcaron que el aumento no es por la suba del dólar de las últimas semanas en Argentina, sino por las condiciones climáticas en Bolivia que dificultan la producción. “Bajó bastante el consumo”, dijo un comerciante en un negocio de la Vieja Terminal.