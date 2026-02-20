viernes 20 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de febrero de 2026 - 20:20
Tiempo.

Renuevan la alerta por tormentas para Jujuy: hasta qué día

El SMN renovó la alerta por tormentas, posible granizo y actividad eléctrica en varios sectores de la provincia.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Alerta amarilla para este fin de semana en Jujuy.

Alerta amarilla para este fin de semana en Jujuy.

Lee además
Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy
Pronóstico.

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy
Lluvia en carnaval - Imagen generada con IA
Clima.

El SMN renovó la alerta por tormentas para Jujuy durante el fin de semana de Carnaval: mirá el pronóstico extendido

Zonas afectadas y momentos de mayor intensidad

La alerta rige para las siguientes regiones: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja del departamento Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.

Además se suman: Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi.

alerta amarilla - febrero

Los fenómenos pueden estar acompañados por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos de tiempo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 milímetros, con posibilidad de que esos registros sean superados de manera puntual en algunas localidades.

Los momentos de mayor impacto del fenómeno se prevén para el viernes por la noche, el sábado por la mañana y nuevamente el sábado por la noche, cuando podrían registrarse las tormentas más intensas. La alerta se mantiene hasta el día domingo en horario matutino, con probables tormentas eléctricas.

Temperatura para el fin de semana

Según indica el SMN, para este viernes en San Salvador de Jujuy se espera una máxima de 26º y mínima de 17º, con probabilidades de lluvia durante toda la jornada, iniciando con algunas tormentas eléctricas. Lo mismo sucedería los días sábado y domingo, con lluvias y actividad eléctrica durante toda la jornada.

tormentas en Jujuy

Recomendaciones ante la alerta

Ante este escenario, se recomienda a la población extremar las precauciones, evitar circular por calles anegadas, no resguardarse bajo árboles durante las tormentas eléctricas y asegurar objetos que puedan volarse con el viento.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy

El SMN renovó la alerta por tormentas para Jujuy durante el fin de semana de Carnaval: mirá el pronóstico extendido

Jujuy sigue bajo alerta amarilla por tormentas durante carnaval: el pronóstico para los próximos días

Alerta por tormentas fuertes en Jujuy: rige para diez departamentos

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: a qué zonas afectará 

Lo que se lee ahora
Cuál es el estado de las rutas este viernes en la Quebrada tras el temporal - Imagen ilustrativa 
Tránsito.

Cuál es el estado de las rutas este viernes en la Quebrada tras el temporal del jueves 

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Alerta amarilla para este fin de semana en Jujuy.
Tiempo.

Renuevan la alerta por tormentas para Jujuy: hasta qué día

Diputados aprobó la Reforma Laboral.
Sesión.

Conocé cómo votaron los diputados jujeños en la Reforma Laboral

Mirá a qué hora comienza la venta de entradas para ver a Boca en Salta.
Copa Argentina.

Comienza la venta de entradas para el partido de Boca Juniors en Salta: los detalles

Reforma laboral: qué pasa ahora tras la aprobación en Diputados y por qué vuelve al Senado
Congreso.

Reforma laboral: qué pasa ahora tras la aprobación en Diputados y por qué vuelve al Senado

Diputados aprobó la reforma laboral, pero la ley volverá al Senado para ser sancionada video
Congreso.

La Cámara de Diputados aprobó la Reforma Laboral y vuelve al Senado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel