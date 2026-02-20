Renuevan la alerta por tormentas para Jujuy: hasta qué día

La provincia de Jujuy se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas durante tres días consecutivos: viernes, sábado y domingo. Según el informe oficial, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas.

La alerta rige para las siguientes regiones: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja del departamento Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.

Además se suman: Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi.

Los fenómenos pueden estar acompañados por caída de granizo, intensa actividad eléctrica , abundante precipitación en cortos períodos de tiempo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h . Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 milímetros , con posibilidad de que esos registros sean superados de manera puntual en algunas localidades.

Los momentos de mayor impacto del fenómeno se prevén para el viernes por la noche, el sábado por la mañana y nuevamente el sábado por la noche, cuando podrían registrarse las tormentas más intensas. La alerta se mantiene hasta el día domingo en horario matutino, con probables tormentas eléctricas.

Temperatura para el fin de semana

Según indica el SMN, para este viernes en San Salvador de Jujuy se espera una máxima de 26º y mínima de 17º, con probabilidades de lluvia durante toda la jornada, iniciando con algunas tormentas eléctricas. Lo mismo sucedería los días sábado y domingo, con lluvias y actividad eléctrica durante toda la jornada.

Recomendaciones ante la alerta

Ante este escenario, se recomienda a la población extremar las precauciones, evitar circular por calles anegadas, no resguardarse bajo árboles durante las tormentas eléctricas y asegurar objetos que puedan volarse con el viento.