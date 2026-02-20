Carlos Sadir dará su discurso en la Legislatura de Jujuy el 27 de febrero

La Legislatura de Jujuy definió la fecha para el acto de apertura del 165° Período Legislativo. El gobernador Carlos Sadir brindará su mensaje anual el viernes 27 de febrero a las 17 horas , en el recinto provincial y ante los 48 diputados.

Salud. Alerta por dengue en Bolivia: qué pasa en las fronteras que conectan con Jujuy y Salta

La decisión se tomó durante la sesión preparatoria, instancia en la que el cuerpo parlamentario organiza la agenda institucional del inicio de año. El eje central de la reunión giró en torno a la fijación del día y horario para el discurso del mandatario.

En paralelo, las autoridades legislativas avanzan en la organización del cronograma de trabajo para esa semana. Está previsto que el cuerpo sesione miércoles, jueves y viernes, con horarios que se definirán en reuniones parlamentarias.

El viernes 27, el recinto de la Legislatura recibirá al titular del Poder Ejecutivo para el informe anual de gestión . En esa exposición, el gobernador detallará el estado de la administración provincial y los lineamientos previstos para el año en curso.

La apertura del período legislativo constituye uno de los actos institucionales más relevantes del calendario político jujeño. Allí confluyen los tres poderes del Estado y se marca el inicio formal de la actividad parlamentaria ordinaria.

Durante la sesión preparatoria, los legisladores acordaron los aspectos formales del evento. El mensaje se desarrollará ante los 48 diputados que integran la Cámara, en el edificio ubicado en San Salvador de Jujuy.

El mensaje de Javier Milei en el Congreso

A nivel nacional, el Congreso inicia cada año el período de sesiones ordinarias el 1° de marzo y lo extiende hasta el 30 de noviembre, según lo establece la Constitución Nacional. En esa fecha, el Presidente encabeza la Asamblea Legislativa y brinda su discurso de apertura.

El horario del mensaje presidencial suele confirmarse mediante convocatoria oficial en los días previos. Ese acto también marca el inicio del trabajo parlamentario en la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación.