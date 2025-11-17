martes 18 de noviembre de 2025

17 de noviembre de 2025 - 11:08
Política.

Cómo quedará conformada la Legislatura de Jujuy desde diciembre 2025

Mirá cómo será el mapa político a partir del 10 de diciembre, cuando juren los diputados provinciales en la Legislatura de Jujuy.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Legislatura de Jujuy.

Legislatura de Jujuy.

La nueva Legislatura de Jujuy ya tiene definido quiénes ocuparán los escaños, cuántos lugares obtuvo cada fuerza, qué bloques formarán la cámara, dónde se generó el mayor crecimiento y cuándo comenzará a regir esta conformación. Los resultados de las elecciones de mayo organizaron un reparto que deja cinco espacios dentro del recinto, con una mayoría oficialista que marca el escenario político para el próximo período.

La conformación de la Legislatura de Jujuy

El frente oficialista Jujuy Crece queda como la fuerza con mayor presencia en la Legislatura. El espacio reúne un total de 25 bancas, resultado que surge de sumar los nuevos ingresos y los mandatos que continúan hasta 2027.

El Partido Justicialista alcanza nueve escaños tras combinar los diputados que ingresan y los que continúan con mandato. El bloque mantiene su peso histórico y se posiciona como una de las fuerzas más numerosas de la oposición.

La Libertad Avanza ingresa siete diputados y gana peso dentro de la Legislatura. La cifra lo instala como la tercera fuerza y lo ubica en un rol protagónico dentro de la oposición.

El Frente de Izquierda completa un bloque de cinco legisladores. La fuerza mantiene representación con presencia territorial y renovación interna.

El espacio liderado por Carlos Haquim, Primero Jujuy, conserva sus dos bancas y mantiene presencia propia dentro de la cámara. El bloque retiene representación y se mantiene como fuerza con participación estable en la Legislatura.

