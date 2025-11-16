lunes 17 de noviembre de 2025

16 de noviembre de 2025 - 14:55
Tiempo.

Granizo en algunas zonas de Jujuy durante la tarde del domingo

Varias localidades de la provincia registran caída de granizo en medio de un cambio brusco de tiempo. Esta mañana se había activado el alerta.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Granizo en Jujuy (imagen ilustrativa).

Granizo en Jujuy (imagen ilustrativa).

Alerta meteorológico vigente

Las zonas de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas.

Se anticipan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, posible caída de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y frecuente actividad eléctrica.

Los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre 15 y 40 mm, con la posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Recomiendan extremar precauciones y mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico.

