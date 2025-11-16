Granizo en algunas zonas de Jujuy durante la tarde del domingo

Durante la tarde de este domingo, distintas zonas de Jujuy presentan lluvias y caída de granizo . El Servicio Meteorológico Nacional informó que el fenómeno se desarrolla por la llegada de aire cálido e inestable que avanza sobre la provincia desde el norte. El evento inicia pasadas las 14.

Atención. Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para este lunes 17 de noviembre

Deportes. Jujuy Básquet le ganó a Independiente en Santiago del Estero

Las zonas de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas .

Se anticipan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, posible caída de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y frecuente actividad eléctrica.

Los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre 15 y 40 mm, con la posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Recomiendan extremar precauciones y mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico.