domingo 16 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de noviembre de 2025 - 19:36
Sábado trágico.

Accidente fatal en el acceso a El Cuarteadero: tres personas perdieron la vida

El siniestro fatal se produjo pasadas las 17:30 de este sábado en el ingreso al paraje El Cuarteadero, camino a San Pedro de Jujuy.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Accidente fatal en el acceso al Cuarteadero: tres personas perdieron la vida

Accidente fatal en el acceso al Cuarteadero: tres personas perdieron la vida

Un grave siniestro vial ocurrió este sábado alrededor de las 17:35 en el ingreso al paraje El Cuarteadero, en el camino que conecta con la ciudad de San Pedro de Jujuy. Según las primeras informaciones, el hecho dejó como saldo tres personas fallecidas, lo que generó una fuerte conmoción en la zona.

Lee además
Atención del SAME en salud mental a víctimas de accidentes (Foto ilustrativa)
Rutas.

Otra víctima fatal en siniestros viales durante el fin de semana
Se redujeron las alcoholemias y siniestros viales esta última semana en Jujuy
Controles.

Más de 60 siniestros viales durante el fin de semana

Accidente fatal en el acceso a El Cuarteadero: tres personas perdieron la vida
Accidente fatal en el acceso a El Cuarteadero: tres personas perdieron la vida

Accidente fatal en el acceso a El Cuarteadero: tres personas perdieron la vida

Cómo ocurrió el accidente

Si bien todavía se investigan las causas del siniestro, equipos de emergencia y personal policial llegaron rápidamente al lugar tras recibir el alerta. Al arribar, constataron la presencia de las tres víctimas fatales, cuyos datos de identidad aún no fueron difundidos oficialmente.

Las autoridades trabajan para determinar si hubo otros vehículos involucrados y las circunstancias que llevaron al trágico desenlace.

Operativo en la zona

Debido a la magnitud del accidente, se montó un operativo especial en el acceso a El Cuarteadero, donde se establecieron desvíos y cortes momentáneos para permitir el trabajo de los rescatistas, bomberos y servicios de emergencia.

Desde la Policía de Jujuy pidieron a los conductores circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal que se encuentra regulando el tránsito en el sector.

Accidente fatal en el acceso a El Cuarteadero: tres personas perdieron la vida
Accidente fatal en el acceso a El Cuarteadero: tres personas perdieron la vida

Accidente fatal en el acceso a El Cuarteadero: tres personas perdieron la vida

Investigación en curso

La Unidad Regional y las áreas periciales correspondientes continúan trabajando para reconstruir la mecánica del siniestro. El hecho ya está en manos de la Justicia, que aguardará los informes técnicos y los testimonios para avanzar en la investigación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Otra víctima fatal en siniestros viales durante el fin de semana

Más de 60 siniestros viales durante el fin de semana

Más de 700 actas y 56 siniestros viales durante el fin de semana

Tragedia en Cochinoca: falleció un dirigente comunero en un siniestro vial

Guillermo Lobo en Jujuy Corre: "El año que viene vuelvo a correr; esto es biología, nutrición y salud mental"

Lo que se lee ahora
Llegó el día: se realiza una nueva edición de la maratón Jujuy Corre (Archivo)
Para tener en cuenta.

Restricciones de tránsito y cortes por la maratón "Jujuy Corre"

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Accidente fatal en el acceso al Cuarteadero: tres personas perdieron la vida
Sábado trágico.

Accidente fatal en el acceso a El Cuarteadero: tres personas perdieron la vida

Cecilia Strzyzowski
Veredicto histórico.

El jurado popular declaró culpables a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La imperdible entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez: escándalos, confesiones y más
TV.

La imperdible entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez: escándalos, confesiones y más

Llegó el día: se realiza una nueva edición de la maratón Jujuy Corre (Archivo)
Para tener en cuenta.

Restricciones de tránsito y cortes por la maratón "Jujuy Corre"

Cómo es Geneanet, el Google Maps de los apellidos. 
Tendencias

La web que revela los orígenes de tu apellido en segundos: de qué se trata

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel