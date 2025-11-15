Accidente fatal en el acceso a El Cuarteadero: tres personas perdieron la vida

Accidente fatal en el acceso al Cuarteadero: tres personas perdieron la vida

Un grave siniestro vial ocurrió este sábado alrededor de las 17:35 en el ingreso al paraje El Cuarteadero, en el camino que conecta con la ciudad de San Pedro de Jujuy. Según las primeras informaciones, el hecho dejó como saldo tres personas fallecidas, lo que generó una fuerte conmoción en la zona.

Cómo ocurrió el accidente Si bien todavía se investigan las causas del siniestro, equipos de emergencia y personal policial llegaron rápidamente al lugar tras recibir el alerta. Al arribar, constataron la presencia de las tres víctimas fatales, cuyos datos de identidad aún no fueron difundidos oficialmente.

Las autoridades trabajan para determinar si hubo otros vehículos involucrados y las circunstancias que llevaron al trágico desenlace.

Operativo en la zona Debido a la magnitud del accidente, se montó un operativo especial en el acceso a El Cuarteadero, donde se establecieron desvíos y cortes momentáneos para permitir el trabajo de los rescatistas, bomberos y servicios de emergencia.

Desde la Policía de Jujuy pidieron a los conductores circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal que se encuentra regulando el tránsito en el sector. Investigación en curso La Unidad Regional y las áreas periciales correspondientes continúan trabajando para reconstruir la mecánica del siniestro. El hecho ya está en manos de la Justicia, que aguardará los informes técnicos y los testimonios para avanzar en la investigación.

