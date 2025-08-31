domingo 31 de agosto de 2025

31 de agosto de 2025 - 16:05
Tragedia en Cochinoca: falleció un dirigente comunero en un siniestro vial

Un accidente en la ruta provincial 71 dejó como saldo la muerte del dirigente comunero Armando Quispe y cuatro personas heridas en Cochinoca.

Por  Verónica Pereyra
Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la mañana del sábado en la puna jujeña dejó como saldo la muerte de un reconocido dirigente comunero y otras cuatro personas heridas.

Entre los cinco ocupantes se encontraba Armando Quispe, comunero del paraje Queta, fundador del Movimiento Comunitario Pluricultural, estudiante de Historia y referente indígena en la región. Quispe sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave y, pese a ser trasladado de urgencia al hospital de Abra Pampa por personal del Same, falleció horas después.

Los otros cuatro pasajeros, entre ellos un adolescente de 15 años, resultaron con heridas de consideración y fueron derivados también al nosocomio abrapampeño, donde permanecen internados en la sala de Observaciones con estado de salud estable.

Efectivos de la Seccional 16ª de Abra Pampa intervinieron en el lugar del siniestro y solicitaron más ambulancias para asistir a las víctimas. Asimismo, el Ministerio Público de la Acusación ordenó la participación del Departamento de Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

La muerte de Quispe generó hondo pesar en la comunidad, que lo recuerda como dirigente, comunicador y defensor de los derechos indígenas en la puna jujeña.

