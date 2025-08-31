Tragedia en Cochinoca: falleció un dirigente comunero en un siniestro vial

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la mañana del sábado en la puna jujeña dejó como saldo la muerte de un reconocido dirigente comunero y otras cuatro personas heridas.

El hecho se registró alrededor de las 7, sobre la ruta provincial N° 71, a la altura del paraje Chorojra, en el departamento Cochinoca. Según informaron fuentes policiales, el conductor de una camioneta perdió el control del vehículo y, al intentar retomar la ruta, realizó una brusca maniobra que provocó varios tumbos.

Entre los cinco ocupantes se encontraba Armando Quispe, comunero del paraje Queta, fundador del Movimiento Comunitario Pluricultural, estudiante de Historia y referente indígena en la región. Quispe sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave y, pese a ser trasladado de urgencia al hospital de Abra Pampa por personal del Same, falleció horas después.

Los otros cuatro pasajeros, entre ellos un adolescente de 15 años, resultaron con heridas de consideración y fueron derivados también al nosocomio abrapampeño, donde permanecen internados en la sala de Observaciones con estado de salud estable.

Efectivos de la Seccional 16ª de Abra Pampa intervinieron en el lugar del siniestro y solicitaron más ambulancias para asistir a las víctimas. Asimismo, el Ministerio Público de la Acusación ordenó la participación del Departamento de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. La muerte de Quispe generó hondo pesar en la comunidad, que lo recuerda como dirigente, comunicador y defensor de los derechos indígenas en la puna jujeña. Embed

