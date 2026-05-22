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22 de mayo de 2026 - 11:05
País.

Más de 14.000 animales muertos en rutas: el impacto en Jujuy y las especies más afectadas

En Jujuy, el biólogo Luis Aguado llevó a cabo un relevamiento donde se contabilizó la cantidad de animales muertos en distintos corredores viales.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Animales en rutas

Animales en rutas

Más de 14.000 animales muertos por atropellamientos en rutas de Argentina fueron registrados desde 2019 hasta la actualidad, una cifra que vuelve a poner en debate el impacto de la actividad humana sobre la biodiversidad.

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En el marco del Día Mundial de la Biodiversidad, que se conmemora cada 22 de mayo por impulso de la Organización de las Naciones Unidas, Jujuy también aparece dentro de esta problemática con un relevamiento que ya contabilizó alrededor de 3 mil animales muertos por siniestros viales.

Animales atropellados y pérdida de biodiversidad

El Día Mundial de la Biodiversidad busca generar conciencia sobre la importancia de proteger los ecosistemas y las especies que los habitan. En Argentina, una de las problemáticas que más preocupa es el atropellamiento de fauna silvestre en rutas y corredores viales.

A la pérdida de bosques nativos se suman las afectaciones directas sobre la vida animal. En ese contexto, la Red de Monitoreo de Fauna Atropellada, integrada por científicos e investigadores del Conicet y del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, lleva adelante un proyecto de ciencia ciudadana para registrar estos casos en todo el país.

El sistema reúne reportes cargados por personas que encuentran animales atropellados en distintas rutas argentinas. Desde el inicio de la actividad, en 2019, hasta la actualidad, se contabilizaron más de 14.000 muertes de animales por atropellamientos.

animales rutas

Las provincias y especies más afectadas

De acuerdo con los datos relevados, Misiones es la provincia que más casos registra, seguida por Santa Fe y Buenos Aires.

Entre las especies afectadas aparecen animales emblemáticos como el yaguareté, que se encuentra en peligro crítico de extinción, el aguará-guazú y los osos hormigueros.

En el caso del aguará-guazú, los datos del Ministerio de Ambiente de Santa Fe indican que 9 de cada 10 ejemplares mueren atropellados, lo que muestra el fuerte impacto que pueden tener las rutas sobre especies vulnerables.

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El impacto en Jujuy

En Jujuy, un relevamiento realizado desde agosto de 2023 por el biólogo de la Universidad Nacional de Jujuy, Luis Aguado, reveló que ya se contabilizaron alrededor de 3 mil animales muertos por siniestros viales en distintos corredores de la provincia.

El trabajo de investigación se desarrolla principalmente sobre la Ruta Nacional 34, entre San Salvador de Jujuy y Yuto, y también sobre la Ruta Nacional 9, desde la capital provincial hasta La Quiaca.

Estos corredores atraviesan zonas con presencia de fauna silvestre y muestran cómo el tránsito vehicular también impacta en la biodiversidad local.

Embed - Jujuy registra 3 mil animales atropellados en las rutas desde 2023 a la fecha

Zorros y aves, entre los más afectados en la provincia

Entre las especies más afectadas en Jujuy aparecen el zorro de monte y el zorro gris, que encabezan las estadísticas del estudio.

“Tenemos más de 170 zorros encontrados atropellados y se atropellan durante todo el año”, señaló Aguado al referirse al relevamiento provincial.

Detrás de los zorros aparecen distintas especies de aves. Entre ellas, se destaca la lechucita vizcachera, muy frecuente en sectores de la puna jujeña.

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Una problemática que se repite en las rutas

Los registros nacionales y provinciales muestran que el atropellamiento de fauna no se trata de hechos aislados, sino de una problemática sostenida en distintos puntos del país.

En Jujuy, los datos relevados en las rutas nacionales 34 y 9 permiten dimensionar el impacto sobre especies locales y plantean la necesidad de mayor precaución al circular, especialmente en zonas donde la fauna silvestre cruza o habita cerca de los caminos.

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