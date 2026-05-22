Interrupción programada de luz en Arroyo Colorado, Yuto y Tilcara

EJESA informó interrupciones programadas de energía eléctrica para este viernes 22 de mayo en Arroyo Colorado, Yuto y Tilcara. Las tareas involucrarán trabajos de mejora y mantenimiento en la red por lo que habrá cortes programados.

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EJESA informó cortes de energía para este viernes en Jujuy

EJESA recordó que los horarios son estimativos y que el servicio se restablecerá automáticamente una vez finalizadas las tareas. También se recomienda desenchufar artefactos que no sean de primera necesidad para evitar inconvenientes al momento del retorno de la energía.

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