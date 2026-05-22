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22 de mayo de 2026 - 13:03
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Interrupción programada de luz en Arroyo Colorado, Yuto y Tilcara

Las tareas en Arroyo Colorado, Yuto y Tilcara forman parte de mejoras en subestaciones, recorte de ramas, cambio de postes y regulación de voltaje.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Zonas y horarios de los cortes

Arroyo Colorado

  • De 8.30 a 14.30, aproximadamente.
  • Zonas afectadas: Las Lauritas, Xalapeño, Quisto y zonas aledañas.
  • Se pondrá en funcionamiento una nueva subestación eléctrica, además de realizar cambios de postes deteriorados y renovación de componentes.

Yuto

  • De 9 a 14, aproximadamente.
  • Zonas afectadas: fincas sobre Ruta 34, YPF y zonas aledañas.
  • Se realizará retiro o recorte controlado de ramas y árboles cercanos a líneas eléctricas, además de tareas de optimización y puesta a punto de equipos.

Tilcara

  • De 10 a 11, aproximadamente.
  • Zonas afectadas: barrio Pueblo Nuevo, entre calles Benedetti, Moreno, Castañeda, Sarmiento, Rivadavia, Ambrosetti y zonas aledañas.
  • Los trabajos estarán vinculados a la regulación de voltaje para mejorar la calidad del servicio.
EJESA informó cortes de energía para este viernes en Jujuy
Interrupción programada de luz en Arroyo Colorado, Yuto y Tilcara

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Recomendaciones

EJESA recordó que los horarios son estimativos y que el servicio se restablecerá automáticamente una vez finalizadas las tareas. También se recomienda desenchufar artefactos que no sean de primera necesidad para evitar inconvenientes al momento del retorno de la energía.

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