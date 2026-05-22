EJESA informó interrupciones programadas de energía eléctrica para este viernes 22 de mayo en Arroyo Colorado, Yuto y Tilcara. Las tareas involucrarán trabajos de mejora y mantenimiento en la red por lo que habrá cortes programados.
Zonas y horarios de los cortes
Arroyo Colorado
- De 8.30 a 14.30, aproximadamente.
- Zonas afectadas: Las Lauritas, Xalapeño, Quisto y zonas aledañas.
- Se pondrá en funcionamiento una nueva subestación eléctrica, además de realizar cambios de postes deteriorados y renovación de componentes.
Yuto
- De 9 a 14, aproximadamente.
- Zonas afectadas: fincas sobre Ruta 34, YPF y zonas aledañas.
- Se realizará retiro o recorte controlado de ramas y árboles cercanos a líneas eléctricas, además de tareas de optimización y puesta a punto de equipos.
Tilcara
- De 10 a 11, aproximadamente.
- Zonas afectadas: barrio Pueblo Nuevo, entre calles Benedetti, Moreno, Castañeda, Sarmiento, Rivadavia, Ambrosetti y zonas aledañas.
- Los trabajos estarán vinculados a la regulación de voltaje para mejorar la calidad del servicio.
EJESA informó cortes de energía para este viernes en Jujuy
Interrupción programada de luz en Arroyo Colorado, Yuto y Tilcara
Recomendaciones
EJESA recordó que los horarios son estimativos y que el servicio se restablecerá automáticamente una vez finalizadas las tareas. También se recomienda desenchufar artefactos que no sean de primera necesidad para evitar inconvenientes al momento del retorno de la energía.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.