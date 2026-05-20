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20 de mayo de 2026 - 13:42
Jujuy.

Convocan a una gran juntada para intercambiar figuritas del Mundial en Jujuy

Habrá canje de figuritas, juegos, freestyle y actividades para chicos y grandes en una jornada que promete reunir a fanáticos del álbum

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Convocan a una gran juntada para intercambiar figuritas del Mundial en Jujuy

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La propuesta reunirá a chicos, jóvenes y adultos fanáticos de las figuritas Panini, en medio de una fiebre coleccionista que volvió a instalar los tradicionales encuentros para completar el álbum y conseguir las más difíciles.

“Esto es una actividad familiar. Los chicos están juntando figuritas y los papás están al lado ayudando a pegar, viendo cuáles faltan y buscando figuritas por todos lados” “Esto es una actividad familiar. Los chicos están juntando figuritas y los papás están al lado ayudando a pegar, viendo cuáles faltan y buscando figuritas por todos lados”

comentó Gustavo Caliva, uno de los organizadores del evento.

Embed - Convocan a una gran juntada para intercambiar figuritas del Mundial en Jujuy

Intercambio de figuritas y juegos para toda la familia

La actividad se realizará este sábado 23 de mayo, de 9:00 a 12:00, en la punta del Parque San Martín. Contará con distintos sectores organizados para facilitar el intercambio entre quienes buscan completar el álbum.

Además del clásico canje de figuritas, también habrá juegos electrónicos, competencias de freestyle, fútbol y actividades recreativas para los asistentes.

Según explicaron los organizadores, la convocatoria creció rápidamente en los últimos días debido al entusiasmo que despertó el álbum entre coleccionistas de todas las edades.

Incluso durante la entrevista, bromearon sobre el interés que generó el tema entre adultos.

“Los más grandes están más entusiasmados que los chicos” “Los más grandes están más entusiasmados que los chicos”

Cuáles son las figuritas más difíciles

Uno de los temas que más expectativa generó fue el listado de las figuritas más difíciles de conseguir.

Entre las más buscadas aparecen las especiales “00”, consideradas las más raras de toda la colección. Según contaron, una de ellas corresponde al logo de Panini y casi no apareció todavía entre los coleccionistas.

También mencionaron a las figuritas de Cristiano Ronaldo y Erling Haaland como algunas de las más complicadas de encontrar en sobres.

“La 00 es la más difícil”, aseguraron durante la charla.

El regreso de los juegos tradicionales

Durante el encuentro también buscarán recuperar juegos clásicos vinculados a las figuritas, una costumbre que marcó distintas generaciones.

“Que sigan apareciendo los juegos tradicionales” “Que sigan apareciendo los juegos tradicionales”

expresaron los organizadores al recordar prácticas como “la tapadita”, “la medidita” y otros desafíos populares en épocas de álbumes mundialistas.

El evento apunta a reunir familias, fanáticos del fútbol y coleccionistas en una jornada atravesada por el intercambio, la competencia y la nostalgia alrededor de las figuritas.

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