Crecen las estafas con figuritas del Mundial: alertan por compras falsas en redes

Un vecino de Jujuy fue estafado por $1,26 millones al intentar comprar figuritas del Mundial a través de redes sociales.

El furor por las figuritas del Mundial 2026 ya tiene una cara preocupante: crecieron las estafas virtuales con falsas ventas de álbumes y paquetes de stickers. En Jujuy, un vecino de la capital denunció que perdió $1,26 millones luego de intentar comprar figuritas a través de una publicación en redes sociales.

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Según la denuncia, el hombre transfirió el dinero solicitado, pero los productos nunca llegaron a su domicilio ni a la sucursal del correo. Al consultar con otros supuestos compradores, advirtió que se trataba de una maniobra fraudulenta y realizó la denuncia ante la Dirección General de Investigaciones.

El caso ocurrió cuando la víctima encontró una publicación en redes sociales donde ofrecían figuritas del Mundial de fútbol. La propuesta parecía atractiva y el vendedor solicitó una transferencia para concretar la compra.

Después del pago, el comprador esperó la llegada del pedido, pero las figuritas nunca aparecieron. Con el paso de los días y al detectar que otros usuarios habían atravesado situaciones similares, decidió acudir a la Policía.

La modalidad se repite en distintas provincias: publicaciones llamativas, precios convenientes, supuestos vendedores mayoristas, pagos por transferencia y, una vez recibido el dinero, desaparición del contacto.

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Casos similares en el país

En Santa Fe, un joven de Sunchales denunció haber sido víctima de una estafa por cerca de $2 millones al intentar comprar figuritas del Mundial por redes sociales. El detalle que encendió la sospecha fue que, después de transferir el dinero, el vendedor dejó de responder y la compra nunca se concretó.

En Mendoza también se registraron hechos similares. Una vecina de Malargüe perdió más de $1,5 millones luego de realizar una transferencia a supuestos vendedores que ofrecían álbumes y figuritas por venta mayorista en redes sociales.

Otro caso ocurrió en San Rafael, donde un hombre denunció haber sido estafado por más de $1 millón tras intentar comprar el álbum y figuritas del Mundial 2026 por internet.

Sitios falsos y publicaciones engañosas

Además de las publicaciones en redes, especialistas en ciberseguridad advirtieron por la aparición de sitios falsos que imitan tiendas oficiales o páginas de venta de figuritas. Estos portales suelen ofrecer precios demasiado bajos, promociones difíciles de creer o paquetes mayoristas con disponibilidad inmediata.

La estafa se concreta cuando el usuario es redirigido a pagar por transferencia directa a cuentas de terceros, en lugar de utilizar plataformas seguras. Una vez enviado el dinero, puede ser movido rápidamente entre distintas cuentas, lo que dificulta rastrearlo o recuperarlo.

También se detectaron dominios falsos en América Latina que imitan tiendas oficiales vinculadas al álbum del Mundial. En algunos casos, las páginas copian logos, colores y estilos visuales para dar apariencia de legitimidad.

Cómo evitar caer en la trampa

Antes de comprar figuritas o álbumes del Mundial por internet, es importante verificar que el vendedor sea confiable. Conviene revisar comentarios, antigüedad de la cuenta, referencias de otros compradores y evitar operaciones con perfiles recién creados o sin datos claros.

También hay que desconfiar de precios muy bajos o promociones exageradas. Si el vendedor exige transferencia inmediata, no ofrece factura, no tiene domicilio comercial verificable o evita responder preguntas básicas, es mejor no avanzar.

Otra recomendación clave es comprar en canales oficiales, comercios reconocidos o plataformas que permitan reclamos y devolución del dinero. En compras entre particulares, nunca está de más pedir referencias y evitar pagos completos por adelantado.

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Qué hacer si ya se hizo una transferencia

Si una persona fue estafada, debe:

guardar capturas de pantalla,

guardar comprobantes de transferencia,

guardar datos de la cuenta receptora,

guardar conversaciones,

guardar publicaciones

guardar perfiles utilizados por el supuesto vendedor.

Con esa documentación, se recomienda realizar la denuncia policial o judicial lo antes posible. También se puede informar al banco o billetera virtual utilizada para advertir sobre la operación y pedir el bloqueo o seguimiento de la cuenta involucrada.

El entusiasmo por completar el álbum no debe hacer perder de vista los cuidados básicos: en plena fiebre mundialista, las figuritas también se transformaron en un anzuelo para ciberdelincuentes.