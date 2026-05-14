"No son solo figuritas": qué genera en los chicos el boom del álbum del Mundial

A través de sus redes sociales, la psicopedagoga Josefina Pelayo, analizó el boom de pegar las figuritas en el álbum del mundial y la interacción de la familia con los chicos y de ellos con sus pares. “Hay algo muy especial en ver cómo un simple paquete de figuritas puede frenar todo por unos minutos”.

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“ Los chicos dejan la pantalla, se sientan, comparan, buscan, negocian, se emocionan, se frustran, vuelven a intentar . Y nosotros… terminamos entrando en ese mundo también”, agregó.

La profesional, en sus redes sociales - @josefinapelayo_psicopedagoga – sostiene que “ a veces creemos que son “solo figuritas”, pero en realidad aparecen conversaciones, tiempos compartidos y recuerdos que probablemente queden para siempre en ellos ”.

Álbum de figuritas Panini del Mundial 2026. figuritas del mundial

“Y también nos pasa algo a los adultos: volvemos un ratito a nuestra propia infancia. A la ansiedad de abrir el paquete, al olor de las figuritas nuevas, a la felicidad de conseguir “la difícil”, agregó.

Pelayo reflexionó que, “en un mundo tan acelerado, me parece hermoso que todavía existan estas pequeñas cosas capaces de reunirnos alrededor de una mesa”.

Buscar una figurita especifica

Cuando un niño busca dentro del paquete una figurita específica, está poniendo en juego:

Atención visual

Memoria de trabajo

Organización

Planificación

Flexibilidad cognitiva

Esto se da por que el niño “necesita recordar cuales tiene, cuáles faltan y cuáles puede cambiar”, afirmó la profesional.

Tolerancia y frustración

En este sentido Pelayo remarca:

No siempre sale Messi

No siempre toca la difícil

No siempre conseguimos la que falta

“Ahí el cerebro aprende a esperar, insistir y regular emociones”.

La dopamina de la sorpresa

“Cambiar figuritas también es una experiencia social enorme”, afirma Pelayo y agrega que “los chicos conversan, negocian, hacen acuerdos y defienden lo que quieren.

El volumen y la mayor cantidad de figuritas elevan la probabilidad de repeticiones y el monto total de la inversión. álbum de figuritas del mundial

“Muchas veces, vínculos que cuestan en otros espacios aparecen naturalmente alrededor de un álbum y hay algo emocional muy profundo, la dopamina de la sorpresa”.

La psicopedagoga dice que “abrir un paquete activa circuitos de recompensa y anticipación, por eso la emoción de “A ver cual viene” se vive tan intensamente”.

Recuerdos afectivos

En este sentido, Josefina Pelayo hace hincapié en los recuerdos afectivos que genera, el pegar figuritas. “El papá que ayuda a pegar, la mamá que busca en el kiosco, los hermanos cambiando repetidas y los amigos juntándose en un recreo”.

“El cerebro emocional guarda mucho más que figuritas”.

Ya están grandes para esto

Los chicos crecen, pero los vínculos se fortalecen día a día y en una sociedad tan vertiginosa, es lo que capaz hoy están necesitando. “A veces pensamos: ya están grandes para esto pero justamente quizás por eso… lo necesitan”, dijo.

“Porque en medio de tanta pantalla, tanta velocidad y tanto estimulo inmediato… el álbum vuelve a reunir, conversar y compartir tiempo real”.

Nunca es solamente un álbum

“Detrás de cada figurita pegada hay funciones cognitivas trabajando, emociones moviéndose y vínculos construyéndose. Tal vez por eso… el álbum del mundial nunca es solamente un álbum. Es emoción, memoria, vinculo, juego, espera y momentos que quedan guardados para siempre”, finalizó Pelayo.