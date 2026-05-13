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13 de mayo de 2026 - 11:49
Policiales.

Detuvieron a dos jujeños en Tucumán en la previa del partido de Gimnasia de Jujuy

El Sistema Tribuna Segura detectó a dos personas oriundas de Jujuy durante el operativo en el Estadio La Ciudadela en la provincia de Tucumán.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Jujeños detenidos en Tucumán

Jujeños detenidos en Tucumán

La detención de dos personas oriundas de Jujuy se registró durante el operativo de seguridad realizado en el estadio La Ciudadela, en Tucumán, en el marco del partido entre San Martín y Gimnasia de Jujuy por la Fecha 13 de la Primera Nacional. El Sistema Tribuna Segura detectó a una mujer con solicitud de paradero y a un hombre con pedido de captura por una causa de lesiones leves agravadas por violencia de género.

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Una mujer con solicitud de paradero

Durante el operativo desplegado en el estadio La Ciudadela, el Sistema Tribuna Segura detectó a una mujer de Jujuy que registraba una solicitud de paradero.

Tras la intervención, fue trasladada a la Comisaría Seccional 3ª para quedar a disposición de la Justicia.

Mujer detenida en Tucumán

Un hombre con pedido de captura

En el mismo procedimiento de seguridad, también fue identificado un hombre de Jujuy que tenía pedido de captura por una causa de lesiones leves agravadas por violencia de género.

El hombre fue trasladado a la Comisaría Seccional 3ª, donde quedó a disposición de la Justicia.

Hombre detenido en Tucumán

Operativo en el partido del Lobo

Los procedimientos se realizaron en el marco del partido entre San Martín de Tucumán vs Gimnasia y Esgrima de Jujuy, disputado en la noche del martes en el estadio La Ciudadela por la Fecha 13 de la Primera Nacional, donde el Santo ganó 2-0.

Antes del ingreso al estadio, hinchas del Lobo denunciaron maltrato por parte de la Policía, resaltando "maltrato por parte de los efectivos hacia los hinchas sin motivo". En ese sentido, expresaron: "No le importaba si había niños, mujeres. Caballería pegaba sin piedad".

Agresión de policías contra hinchas del Lobo

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