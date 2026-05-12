Jujuy se sumó a la Marcha Universitaria Federal en defensa de la educación pública

La Marcha Universitaria Federal se realiza este martes en Jujuy en defensa de la universidad pública, con la participación de gremios docentes y no docentes, autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy, estudiantes y distintas organizaciones sindicales de la provincia . La concentración comenzó en la Facultad de Ciencias Agrarias y luego avanzó por calles céntricas de San Salvador de Jujuy.

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La comunidad universitaria de Jujuy se sumó a la Marcha Universitaria Federal , una convocatoria nacional que busca visibilizar la situación de las universidades públicas y reclamar por mayor presupuesto, recomposición salarial y sostenimiento de áreas clave como becas e investigación.

Participan diferentes gremios universitarios, entre ellos UTDUJ y APUNJu, además de autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy, estudiantes, trabajadores docentes y no docentes, organizaciones sindicales y distintos integrantes de la comunidad universitaria.

Un estudiante que llevaba pancartas alusivas al reclamo, aseguró que “queremos el financiamiento de la universidad. Es muy global lo que pasa. Hay muchas cosas que no se hablan y perjudican a muchos”, y afirmó que “la marcha es positiva”.

Mientras que Analía afirmó que “fue una marcha multitudinaria. La comunidad universitaria está presente porque la universidad está en peligro mientras siga este gobierno nacional que ataca a todo lo que es público. Hay una sociedad que nos apoya”, afirmó.

Los reclamos universitarios

Uno de los principales puntos del reclamo es la recomposición salarial. Los gremios denuncian que los salarios de docentes y no docentes son los más bajos en más de 20 años y que perdieron un 32% de su poder adquisitivo.

Jujuy se sumó a la Marcha Universitaria Federal Jujuy se sumó a la Marcha Universitaria Federal

También alertan por la situación del presupuesto operativo de las universidades. Según indicaron, los fondos destinados al funcionamiento de las facultades registran una pérdida real del 45,6% desde el año 2000. A estos planteos se suma el pedido por el sostenimiento de las becas estudiantiles y del presupuesto destinado a la investigación científica nacional.

Defensa de la universidad pública

Desde los sectores convocantes remarcan que la marcha busca defender el funcionamiento de la universidad pública y garantizar condiciones adecuadas para docentes, no docentes y estudiantes.

Jujuy se sumó a la Marcha Universitaria Federal Jujuy se sumó a la Marcha Universitaria Federal

La movilización en Jujuy forma parte de una jornada federal que se replica en distintos puntos del país, con el objetivo de visibilizar el reclamo universitario y exigir respuestas para el sistema educativo superior.