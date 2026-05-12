Habilitaron el puente La Quiaca-Villazón tras el bloqueo en la frontera

Paso internacional Jujuy - Bolivia.

El puente internacional La Quiaca-Villazón fue habilitado nuevamente en horas de la tarde de este lunes, luego del bloqueo que afectó la circulación en la frontera entre Jujuy y Bolivia.

La medida había generado complicaciones para quienes necesitaban cruzar entre ambas ciudades, especialmente trabajadores, comerciantes, transportistas y familias que se movilizan a diario por la zona fronteriza.

El paso había sido afectado por una protesta Durante la jornada, el tránsito vehicular permaneció restringido por una protesta del Magisterio Rural de Villazón, en Bolivia. Según la información que se había dado a conocer, el reclamo estaba vinculado al rechazo de docentes rurales a un proyecto que buscaba trasladar la administración de la educación pública a los municipios.

Mientras duró el bloqueo, solo se permitió el cruce peatonal, lo que provocó demoras y preocupación en una zona donde el movimiento entre La Quiaca y Villazón forma parte de la actividad cotidiana.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Impacto en la frontera entre Jujuy y Bolivia El puente internacional es uno de los puntos más importantes para la conexión entre Argentina y Bolivia, por lo que cualquier interrupción tiene impacto directo en el comercio, el transporte y la circulación de personas. Con la habilitación conocida durante la tarde de este lunes, el paso comenzó a normalizarse después de una jornada marcada por las restricciones y las complicaciones en la frontera norte de Jujuy.

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