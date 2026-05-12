Sigue el bloqueo del puente en la frontera entre Jujuy y Bolivia

El conflicto docente en Bolivia suma este martes una nueva jornada de tensión en la frontera norte . El Magisterio Rural de Villazón sostiene un paro de 48 horas y mantiene el bloqueo parcial del puente internacional que une esa ciudad con La Quiaca, una medida que afecta el tránsito vehicular y golpea de lleno al movimiento comercial entre ambos países.

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La protesta nació como rechazo a un proyecto que, según denuncian los educadores, busca trasladar la administración de la educación pública a los municipios bajo el esquema denominado “50 y 50”. Los docentes consideran que la iniciativa representa un avance hacia la privatización del sistema educativo y sostienen que las alcaldías no cuentan con recursos suficientes para sostener escuelas, salarios ni infraestructura.

La situación genera demoras, largas filas y complicaciones para trabajadores, comerciantes y familias que cruzan diariamente la frontera. Desde las primeras horas del martes, el paso internacional permaneció cerrado para vehículos del lado boliviano, mientras solo permitieron el ingreso y egreso de peatones.

Docentes bloquean el paso internacional La Quiaca-Villazón Docentes bloquean el paso internacional La Quiaca-Villazón

Gendarmería confirmó el cierre vehicular

De acuerdo con la información oficial difundida por Gendarmería Nacional Argentina, el paso internacional La Quiaca–Villazón permanece “cerrado” para la circulación vehicular debido a la medida de fuerza impulsada por docentes rurales en territorio boliviano.

El reporte detalla que el bloqueo se desarrolla sobre el puente internacional y aclara que únicamente se habilita el tránsito peatonal. La restricción repercute directamente sobre el intercambio comercial y el transporte entre ambas ciudades fronterizas, donde cada jornada circulan cientos de personas por cuestiones laborales, sanitarias y educativas.

Además, Vialidad Nacional emitió una advertencia para quienes circulen por la Ruta Nacional 9, en el tramo Abra Pampa–Límite con Bolivia. El organismo pidió transitar con extrema precaución debido al deterioro de la calzada y recomendó evitar la circulación nocturna en caso de lluvias.

Bloqueo en el puente La Quiaca - Villazón Bloqueo en el puente La Quiaca - Villazón.

Docentes rechazan el traspaso educativo a los municipios

Los representantes del magisterio rural señalaron que las comunas no tienen capacidad económica para afrontar el funcionamiento del sistema educativo. Según explicaron, el mantenimiento de edificios escolares, la compra de materiales y el pago de salarios deben seguir bajo responsabilidad del Gobierno central.

La preocupación se concentra especialmente en las zonas rurales y de frontera, donde muchas escuelas funcionan con recursos limitados y dependen de asistencia estatal permanente. Para los docentes, cualquier descentralización podría profundizar las desigualdades y afectar el acceso a la educación pública.

La medida forma parte de una protesta nacional impulsada por distintos sectores docentes de Bolivia. En Villazón, los dirigentes anticiparon que podrían avanzar con un paro por tiempo indeterminado si no reciben respuestas concretas por parte de las autoridades.

En La Quiaca crece la inquietud por el impacto social

La situación también despierta preocupación en La Quiaca, donde el vínculo cotidiano con Villazón forma parte de la dinámica económica y social de la región. Comerciantes, transportistas y trabajadores fronterizos sienten las consecuencias del corte sobre el puente internacional.

Otro de los puntos que genera atención se relaciona con el movimiento educativo entre ambos países. La ciudad jujeña recibe estudiantes bolivianos en distintos establecimientos y existe temor por un posible desborde en caso de que el conflicto se prolongue durante los próximos días.