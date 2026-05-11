Frontera Argentina - Bolivia: cotización, paso de chalanas y estado de las rutas este lunes 11 de mayo

La actividad comercial en la frontera entre Argentina y Bolivia mantiene un intenso movimiento durante este lunes 11 de mayo, especialmente en las casas de cambio y sectores vinculados al intercambio de moneda extranjera.

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En este contexto, se conocieron las cotizaciones actualizadas del peso argentino frente al boliviano y del dólar en ambos países, valores que suelen ser referencia para comerciantes, viajeros y trabajadores que cruzan diariamente la frontera.

Además del panorama cambiario, el informe incluyó el estado de transitabilidad sobre la carretera Bermejo-Tarija y las condiciones climáticas previstas para la jornada.

El paso de chalanas está habilitado normalmente.

Cómo cotiza el peso argentino en la frontera

Según el reporte difundido este lunes, el peso argentino registra una cotización de venta de 0.0069 bolivianos, mientras que la compra se ubica en 0.0066.

Estos valores suelen variar durante el día de acuerdo al movimiento financiero y comercial en las zonas fronterizas, donde el intercambio de moneda mantiene una alta demanda.

En ciudades limítrofes como Bermejo y Aguas Blancas, las operaciones cambiarias forman parte de la rutina diaria de comerciantes, transportistas y turistas que realizan compras o trámites entre ambos países.

El valor del dólar en Argentina y Bolivia

El dólar estadounidense también presenta diferencias entre el mercado argentino y boliviano. En Argentina, la moneda norteamericana cotiza a 1.460 pesos para la venta y 1.440 pesos para la compra.

En Bolivia, en tanto, el dólar se comercializa a 09.95 bolivianos para la venta y 09.70 bolivianos para la compra.

La cotización del dólar suele influir de manera directa en la actividad comercial de frontera, especialmente en operaciones vinculadas a importaciones, turismo y compra de mercadería.

Paso de chalanas Paso de chalanas.

Estado de la ruta Bermejo-Tarija

En relación al tránsito vehicular, el informe señala que la carretera Bermejo-Tarija se encuentra transitable.

De todas maneras, las autoridades recomendaron circular con precaución sobre distintos sectores del camino debido a las condiciones habituales de la ruta.

La conexión vial entre Bermejo y Tarija representa uno de los corredores más utilizados del sur boliviano, tanto para transporte de pasajeros como para circulación comercial.

Cómo estará el clima este lunes en la frontera

Para esta jornada, el pronóstico anticipa cielo mayormente despejado en la región fronteriza.

La temperatura máxima alcanzará los 23 grados, con presencia de vientos suaves y variables durante gran parte del día.

Las condiciones climáticas acompañan el movimiento habitual en pasos fronterizos y rutas de conexión entre Argentina y Bolivia.