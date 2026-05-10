Una víbora gigante apareció en un negocio de Salta y causó pánico

Momentos de sorpresa y tensión se vivieron este viernes en la localidad de El Quebrachal, Salta , luego de que una lampalagua apareciera dentro de un drugstore ubicado sobre avenida San Martín.

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La presencia del reptil llamó rápidamente la atención de comerciantes y vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras descubrir al animal dentro del local.

Minutos después del aviso, efectivos de la División Policía Rural y Ambiental del Distrito de Prevención 5 llegaron al lugar para intervenir y evitar riesgos tanto para las personas como para el ejemplar silvestre.

Según informaron fuentes vinculadas al procedimiento, el animal hallado correspondía a una lampalagua, especie conocida popularmente como boa constrictora.

El operativo se desarrolló dentro del comercio y permitió controlar la situación sin que se registraran personas heridas ni incidentes mayores.

Tras la captura, el reptil quedó bajo resguardo de las autoridades y posteriormente fue trasladado hacia la base operativa de la dependencia policial para realizar controles veterinarios y garantizar su estado de salud.

La intervención generó curiosidad entre vecinos de la zona, muchos de los cuales se acercaron al lugar mientras se desarrollaba el procedimiento.

Lampalagua (1)

Qué hacer ante la presencia de animales silvestres

Desde el área de Policía Rural y Ambiental recordaron la importancia de no intentar manipular animales silvestres sin intervención especializada.

Además, recomendaron evitar agresiones o maniobras de captura caseras que puedan poner en riesgo a las personas y al ejemplar encontrado.

Ante situaciones similares, las autoridades aconsejan comunicarse inmediatamente con organismos de emergencia o divisiones ambientales para permitir una actuación segura.

La aparición de este tipo de reptiles suele generar preocupación, especialmente en zonas urbanas donde no es habitual encontrar especies silvestres dentro de comercios o viviendas.

Qué es una lampalagua

La lampalagua es una serpiente no venenosa que habita distintas regiones del norte argentino y otros países de Sudamérica.

Se caracteriza por su gran tamaño y por su capacidad de adaptarse a diferentes ambientes naturales. Generalmente permanece en zonas de monte, selva o áreas con vegetación abundante.

Aunque no representa un peligro directo como las serpientes venenosas, especialistas recomiendan mantener distancia y permitir la intervención de personal capacitado.