domingo 10 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de mayo de 2026 - 13:08
País.

Una víbora gigante apareció en un negocio de Salta y causó pánico

El reptil fue hallado en un local en El Quebrachal, Salta. Personal de Policía Rural intervino para capturar y resguardar al animal.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Lampalagua

Momentos de sorpresa y tensión se vivieron este viernes en la localidad de El Quebrachal, Salta, luego de que una lampalagua apareciera dentro de un drugstore ubicado sobre avenida San Martín.

Lee además
Preocupa el avance del chikungunya, hay más de mil casos en San Martín.
Salud.

Alerta por la suba de casos de chikungunya en Salta: San Martín supera los mil contagios
Confirmaron hantavirus en un hombre que había viajado por Jujuy y Salta
País.

Un hombre que estuvo en Jujuy y Salta tiene hantavirus en Bariloche

La presencia del reptil llamó rápidamente la atención de comerciantes y vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras descubrir al animal dentro del local.

Minutos después del aviso, efectivos de la División Policía Rural y Ambiental del Distrito de Prevención 5 llegaron al lugar para intervenir y evitar riesgos tanto para las personas como para el ejemplar silvestre.

Cómo fue el operativo para capturar al reptil

Según informaron fuentes vinculadas al procedimiento, el animal hallado correspondía a una lampalagua, especie conocida popularmente como boa constrictora.

El operativo se desarrolló dentro del comercio y permitió controlar la situación sin que se registraran personas heridas ni incidentes mayores.

Tras la captura, el reptil quedó bajo resguardo de las autoridades y posteriormente fue trasladado hacia la base operativa de la dependencia policial para realizar controles veterinarios y garantizar su estado de salud.

La intervención generó curiosidad entre vecinos de la zona, muchos de los cuales se acercaron al lugar mientras se desarrollaba el procedimiento.

Lampalagua (1)

Qué hacer ante la presencia de animales silvestres

Desde el área de Policía Rural y Ambiental recordaron la importancia de no intentar manipular animales silvestres sin intervención especializada.

Además, recomendaron evitar agresiones o maniobras de captura caseras que puedan poner en riesgo a las personas y al ejemplar encontrado.

Ante situaciones similares, las autoridades aconsejan comunicarse inmediatamente con organismos de emergencia o divisiones ambientales para permitir una actuación segura.

La aparición de este tipo de reptiles suele generar preocupación, especialmente en zonas urbanas donde no es habitual encontrar especies silvestres dentro de comercios o viviendas.

Qué es una lampalagua

La lampalagua es una serpiente no venenosa que habita distintas regiones del norte argentino y otros países de Sudamérica.

Se caracteriza por su gran tamaño y por su capacidad de adaptarse a diferentes ambientes naturales. Generalmente permanece en zonas de monte, selva o áreas con vegetación abundante.

Aunque no representa un peligro directo como las serpientes venenosas, especialistas recomiendan mantener distancia y permitir la intervención de personal capacitado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alerta por la suba de casos de chikungunya en Salta: San Martín supera los mil contagios

Un hombre que estuvo en Jujuy y Salta tiene hantavirus en Bariloche

Incautaron 71 kilos de cocaína ocultos en tanques de un camión en Salta

Salta avanza en un convenio para recuperar el tramo entre Rosario de la Frontera y Metán

Salta habilitó la temporada 2026 de caza deportiva menor

Lo que se lee ahora
Día del Nieto (imagen generada con inteligencia artificial).
Sociedad.

Día del Nieto en Argentina: por qué se celebra este 10 de mayo

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Níspero.
Jujuy.

Níspero, la fruta japonesa que crece en Jujuy: cómo se come y qué beneficios aporta

Accidente en la Ruta Nacional 9
Jujuy.

Impactante accidente en Ruta 9: dos menores heridos fueron hospitalizados

Día del Nieto (imagen generada con inteligencia artificial).
Sociedad.

Día del Nieto en Argentina: por qué se celebra este 10 de mayo

Jésica Coria.
País.

Entró a bañarse, prendió la luz y explotó su casa: murió calcinada

Hantavirus.
Salud.

Confirman tres casos de hantavirus en Jujuy y descartan un brote

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel