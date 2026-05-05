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5 de mayo de 2026 - 21:29
País.

Salta avanza en un convenio para recuperar el tramo entre Rosario de la Frontera y Metán

El Gobierno de Salta gestionó fondos para rutas nacionales, entre ellas la mejora del tramo Rosario de la Frontera-Metán.

Salta avanzaen un convenio para recuperar el tramo entre Rosario de la Frontera y Metán

Salta avanza en un convenio para recuperar el tramo entre Rosario de la Frontera y Metán

La recuperación de la Ruta Nacional 9/34 en el tramo Rosario de la Frontera-Metán fue uno de los ejes de la reunión que mantuvo el gobernador de Salta Gustavo Sáenz con el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy.

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El encuentro tuvo como objetivo gestionar fondos para dar continuidad a obras estratégicas en Salta. Durante la reunión, el Gobierno salteño avanzó en un convenio específico para la recuperación de la Ruta Nacional 9/34, en el tramo que une Rosario de la Frontera con Metán.

Desde la Provincia destacaron que la gestión busca dar respuesta a una histórica deuda con el sur salteño, una zona clave para la circulación y la conectividad regional. Sáenz manifestó: “No me voy a cansar de reclamar lo que nos corresponde. Defender a Salta es esto: insistir y trabajar todos los días para que las obras se concreten y las soluciones lleguen. Los salteños no podemos seguir esperando”.

Salta avanza en un convenio para recuperar el tramo entre Rosario de la Frontera y Metán
Salta avanza en un convenio para recuperar el tramo entre Rosario de la Frontera y Metán

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Obras en el puente de Vaqueros y Ruta 51

Otro de los temas abordados fue la continuidad de los trabajos en el puente sobre el río Vaqueros. Según se informó, se avanzó con las gestiones para mantener esas tareas.

Además, el gobernador y el titular de Vialidad Nacional acordaron el próximo reinicio de los 18 kilómetros correspondientes al Tramo 3 de la Ruta 51, entre Alto Chorrillos y Campo Amarillo.

En paralelo, Vialidad Nacional ya trabaja en los primeros 6 kilómetros del Tramo 2, entre Mina Poma y Alto Chorrillos. Las tareas actuales incluyen limpieza y acondicionamiento de la zona de camino, excavaciones, conformación de terraplenes y movimientos de suelo para la futura estructura de pavimento.

Reunión del gobernador de Salta Gustavo Sáenz con el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy
Reunión del gobernador de Salta Gustavo Sáenz con el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy

Reunión del gobernador de Salta Gustavo Sáenz con el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy

Una obra clave para el corredor bioceánico

La obra sobre la Ruta 51 es considerada estratégica para la consolidación del corredor bioceánico, la integración con el Paso de Sico y el acceso a los puertos del Pacífico.

Desde el Gobierno salteño señalaron que estos trabajos permitirán optimizar la logística para los sectores minero, turístico, comercial y productivo. La nueva traza permitirá una circulación más segura de vehículos y camiones de gran porte, fortaleciendo la conectividad de Salta con puntos clave para el desarrollo regional.

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