¿El ucumar existe? Científicos debaten si el oso andino habita en Jujuy y Salta

El posible registro del oso andino en el norte argentino volvió a instalar un debate científico entre investigadores de Jujuy y Salta. La discusión gira en torno a si existen pruebas suficientes para afirmar que esta especie, asociada al mito del ucumar, habita o habitó recientemente las Yungas.

Fauna. Confirmaron la presencia del oso andino en Jujuy y crece el interés por su conservación

Biodiversidad. El oso Andino camina por Jujuy, lo confirmó un proyecto de conservación de la especie

La posible presencia del oso andino en Argentina genera distintas miradas dentro del ámbito científico. Se trata del único oso de Sudamérica y una especie estrechamente vinculada a regiones andinas de países como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. En el norte argentino, su figura también aparece ligada al relato popular del ucumar.

El debate tomó fuerza por las diferencias entre investigadores que trabajan sobre fauna y biodiversidad en las Yungas . Por un lado, la bióloga Erica Cuyckens, vinculada al Conicet y a la Universidad Nacional de Jujuy, sostiene que hasta el momento no hay evidencia científica sólida que permita confirmar la presencia del animal en territorio argentino.

Según esa postura, los relevamientos realizados durante años en zonas de monte, el uso de cámaras trampa, los monitoreos de campo y las entrevistas a pobladores rurales no habrían arrojado registros verificables del oso. La investigadora también remarca que, en áreas donde la especie está confirmada, suelen aparecer señales como huellas, restos de alimento o daños en cultivos.

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Las Yungas y los indicios que alimentan la discusión

Desde Salta, el investigador Fernando del Moral mantiene una posición diferente. Asegura que sí existen indicios sobre la presencia del oso andino en sectores del norte argentino, especialmente en zonas próximas a la frontera con Bolivia. Entre los elementos mencionados aparecen huellas, heces, restos de alimentación y otros registros asociados al comportamiento de la especie.

Uno de los puntos centrales de su argumento es la existencia de análisis genéticos realizados sobre muestras atribuidas al oso andino. De acuerdo con esa línea de investigación, esos resultados fueron presentados en encuentros científicos y publicados en una revista especializada en estudios sobre osos.

Del Moral también plantea que la falta de imágenes en cámaras trampa no alcanza para descartar la presencia de la especie. Según su mirada, el trabajo con osos requiere metodologías específicas y no siempre es posible obtener registros directos, incluso en regiones donde el animal está confirmado.

Ucumar, ciencia y conservación

La discusión no se limita a una diferencia académica. Confirmar la presencia del oso andino en Argentina tendría impacto en el estudio de la fauna nativa, la conservación de las Yungas y la comprensión del límite sur de distribución de la especie.

Ambas posturas coinciden en que se trata de un tema relevante para la biodiversidad del norte argentino. Mientras algunos especialistas consideran que todavía no hay pruebas suficientes para confirmar su presencia, otros sostienen que los indicios disponibles justifican seguir investigando.

Por ahora, el debate continúa abierto. Entre los registros científicos, los relevamientos de campo y los relatos vinculados al ucumar, el oso andino sigue siendo una de las grandes preguntas ambientales de las Yungas argentinas.