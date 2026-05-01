Empleadas domésticas: habrá un aumento en los salarios de mayo 2026

La hora de limpieza de las empleadas domésticas tiene nuevos valores en mayo 2026, de acuerdo con la última actualización salarial para el personal de casas particulares. La suba forma parte del esquema de aumentos mensuales acumulativos definido para los próximos meses.

Para mayo, el valor de la hora del personal para tareas generales , categoría que incluye limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y elaboración de comidas, quedó en $3.547,44 con retiro y en $3.805,10 sin retiro .

En tanto, el salario mensual mínimo para esta misma categoría quedó establecido en $435.200,99 para trabajadoras con retiro y en $481.109,54 para personal sin retiro .

Con el aumento previsto para mayo, los valores mínimos por categoría quedaron de la siguiente manera:

Supervisores: con retiro, $4.233,81 por hora y $528.158,40 por mes ; sin retiro, $4.614,42 por hora y $585.432,62 mensuales .

con retiro, y ; sin retiro, y . Personal para tareas específicas: con retiro, $4.022,91 por hora y $492.481,06 por mes ; sin retiro, $4.387,44 por hora y $545.356,31 mensuales .

con retiro, y ; sin retiro, y . Caseros: $3.805,10 por hora y $481.109,55 mensuales .

y . Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.805,10 por hora y $481.109,55 por mes ; sin retiro, $4.231,78 por hora y $533.256,50 mensuales .

con retiro, y ; sin retiro, y . Personal para tareas generales: con retiro, $3.547,44 por hora y $435.200,99 mensuales; sin retiro, $3.805,10 por hora y $481.109,54 mensuales.

De cuánto fue el aumento para empleadas domésticas

El Gobierno nacional definió una actualización de los salarios mínimos del personal de casas particulares, con aumentos acumulativos entre abril y julio. El esquema contempla una suba de 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio.

Además, se dispuso que la suma no remunerativa correspondiente a marzo de 2026 se incorpore al salario básico en dos partes: la mitad desde abril y el resto en julio.

Se oficializó el aumento a las empleadas domésticas.

Bonos y adicional por zona desfavorable

Los montos adicionales también fueron actualizados. Desde abril, el 50% de los valores no remunerativos se incorporó al básico y los adicionales quedaron en $4.000 para jornadas de hasta 12 horas semanales, $5.750 para quienes trabajan entre 12 y 16 horas, y $10.000 para más de 16 horas o personal sin retiro.

El restante 50% se incorporará en julio, cuando esos montos dejarán de pagarse como conceptos separados.

También se actualizó el adicional por zona desfavorable, que quedó fijado en 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría desde el 1° de abril de 2026. Esta información es clave para provincias alcanzadas por ese régimen, entre ellas Jujuy.

Qué tareas incluye la categoría de limpieza

La categoría de personal para tareas generales es la que habitualmente se toma como referencia para calcular la hora de limpieza. Incluye labores como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento general del hogar, elaboración y cocción de comidas, entre otras tareas domésticas.

Los valores publicados corresponden a salarios mínimos. El monto final puede variar según la cantidad de horas trabajadas, la modalidad de contratación, la categoría, los adicionales y la zona del país.