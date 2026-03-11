¿Cuánto cobran los empleados de comercio a partir de marzo 2026?

Empleados de comercio cobrarán en marzo los sueldos de febrero con $100.000 en bonos extra.
Los empleados de comercios, comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 —el de mayor alcance en Argentina— cobrará en marzo los haberes devengados de febrero, con la incorporación de dos sumas extraordinarias no remunerativas que, en conjunto, totalizan $100.000.
La medida quedó formalizada en el acuerdo paritario rubricado en diciembre de 2025 por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), entidad sindical encabezada por Armando Cavalieri.
El convenio comprende los primeros cuatro meses del año y articula un salario básico con montos fijos que se abonan cada mes, piezas clave para sostener la capacidad de compra de los trabajadores mercantiles.
Qué integra el salario de marzo de 2026
De acuerdo con la comunicación oficial emitida por la Secretaría de Asuntos Laborales de FAECYS, los ítems que conformarán la remuneración bruta de los empleados de comercio con jornada completa serán:
Básico de convenio: remuneración estable desde finales de 2025.
Aumento No Remunerativo (Acuerdo 06/2025): $40.000 mensuales para todas las categorías.
Aumento No Remunerativo (Acuerdo 12/2025): $60.000 mensuales, sumados a la cifra anterior.
El adicional acumulado de $100.000 garantiza que los ingresos superen el millón de pesos en cada escala salarial. Desde abril de 2026, esos montos quedarán incorporados dentro de un nuevo básico general unificado.
Escala salarial completa por categoría para empleados de comercio
Maestranza
Categoría A: $1.155.795
Categoría B: $1.158.852
Categoría C: $1.169.560
Administrativos
Categoría A: $1.167.268
Categoría B: $1.171.860
Categoría C: $1.176.448
Categoría D: $1.190.218
Categoría E: $1.201.690
Categoría F: $1.218.519
Cajeros
Categoría A: $1.171.091
Categoría B: $1.176.448
Categoría C: $1.183.333
Auxiliares
Categoría A: $1.171.091
Categoría B: $1.178.740
Categoría C: $1.203.985
Auxiliar especializado
Categoría A: $1.180.274
Categoría B: $1.194.041
Vendedores
Categoría A: $1.171.091
Categoría B: $1.194.044
Categoría C: $1.201.690
Resulta clave aclarar que los valores mencionados constituyen el salario mínimo establecido por ley para trabajadores mercantiles formalmente registrados y con dedicación completa en Argentina. Aquellas personas que se desempeñen sin registrar o en la informalidad no cuentan con la garantía de percibir esos montos durante marzo de 2026.
En paralelo, las compañías pueden liquidar remuneraciones superiores a las fijadas en esta escala para su personal en blanco.
Adicionales y consideraciones
Aparte del salario base y las gratificaciones extraordinarias, el acuerdo salarial también incluye adicionales que se liquidan tanto sobre conceptos remunerativos como no remunerativos.
Antigüedad: 1% por año trabajado.
Presentismo: tanto los montos remunerativos como los no remunerativos se actualizan aplicando la asignación complementaria prevista en el Artículo 40 del CCT.
Faltante de Caja: $1.635,18 mensual para Cajeros B.
Armado de Vidriera: $41.901,88 para marzo
Sin impacto obligatorio
Se aclara que las subas fijadas en este entendimiento no resultan de aplicación obligatoria para las paritarias que se acuerden en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego. No obstante, las cifras pactadas funcionarán como base mínima de referencia una vez que el acuerdo quede homologado.